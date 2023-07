Seleção Brasileira caiu para as francesas na segunda rodada neste sábado, 29 de julho

Com a derrota para a França o Brasil é eliminado da Copa do Mundo Feminina?

A seleção brasileira foi derrotada pela França neste sábado, 29 de julho, por 2 x 1. Mas isso significa que o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo Feminina? Entenda a regra da competição.

Brasil está eliminado da Copa do Mundo Feminina?

A Seleção Brasileira não está eliminada após ser derrotada pela França na segunda rodada da Copa do Mundo Feminina. O time continua vivo e ainda vai jogar a terceira e última rodada para retomar a liderança do grupo.

Depois de perder para a França, a equipe brasileira caiu para a segunda posição com três pontos, vendo as francesas tomar a liderança com quatro. Agora, o Brasil terá de torcer por um empate entre Jamaica e Panamá neste sábado, para que a classificação não fique completamente embolada.

O Brasil tem que vencer a Jamaica na última rodada para confirmar a sua vaga nas oitavas de final, além de esperar uma derrota da França contra o Panamá, o que pode ser difícil de acontecer.

Esta é a nona participação da Seleção Brasileira Feminina na Copa do Mundo de futebol, o time nunca ganhou mas alcançou uma final em 2007, quando perdeu para a Alemanha e ficou com a medalha de prata.

GRUPO F

1 França - 4 pontos

2 Brasil - 3 pontos

3 Jamaica - 1 ponto

4 Panamá - 0 ponto

Qual é o próximo jogo da Seleção Feminina?

A Seleção Feminina do Brasil volta a jogar na próxima quarta-feira, 02 de agosto, contra a Jamaica na terceira e última rodada da competição. É vencer ou vencer, além de torcer por um deslize ou empate entre as francesas e as panamenhas na tabela ao lado.

Com três pontos, o Brasil tem que somar os três pontos contra a Jamaica para carimbar o seu passaporte.

O jogo será transmitido na Globo e Sportv, assim como aconteceu em todas as rodadas, além da transmissão entre as plataformas do CazéTV, FIFA+ GE e Globoplay ao vivo e de graça em cada uma delas.

Brasil x Jamaica - 3ª rodada

Quarta-feira, 02/08 às 07h (de Brasília)

Local: Estádio Melbourne Rectangular, na Austrália

Onde assistir: Globo, Sportv, CazéTV, Globoplay, GE e FIFA+

Por que Marta não está jogando?

A Rainha do futebol Marta não está jogando como titular porque vem de lesão e, por isso, a treinadora Pia Sundhage tomou a decisão em cada uma das partidas de manter a atacante no banco de reservas e, durante os confrontos, escalar a atleta.

Em 2022, Marta sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo, ficando fora da convocação para a Copa América e a conquista do título enquanto em 2023 ela desfalcou o Orlando Pride e também o Brasil por problemas na coxa, causando preocupação aos torcedores. Mesmo assim, ela foi convocada e garantiu estar 100% para jogar a sua última Copa do Mundo Feminina.

Marta ficou no banco contra o Panamá e entrou no segundo tempo, assim como foi contra a França, mas não marcou nenhum gol entre as ocasiões.

