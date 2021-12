Quem ganhou a corrida de São Silvestre hoje: classificação de 2021

Para fechar o ano com chave de ouro, a Corrida de São Silvestre 2021 ocorreu nesta sexta-feira (31/12) com competidores correndo toda a Avenida Paulista, em São Paulo. No masculino, Belay Bezabh, da Etiópia, faturou o primeiro lugar, enquanto Sandrafelis Chebet, do Quênia, terminou na liderança do Feminino. Confira como ficou a classificação da São Silvestre 2021.

Classificação da São Silvestre em 2021

A categoria Elite da Corrida de São Silvestre trouxe campeões de etnias diferentes na edição 96. Belay Bezabh, da Etiópia, faturou o primeiro lugar no Masculino, enquanto Sandrafelis Chebet, do Quênia, terminou como líder no Feminino.

Belay teve o tempo de 44min54s, enquanto o brasileiro Daniel Nascimento ficou em segundo lugar com 45min09s. Em terceiro lugar ficou o boliviano Hector Flores, fechando o pódio em 2021.

Ja no Feminino a atleta do Quênia, Sandrafelis Chebet, foi a grande vencedora sob o tempo de 50’06. No pódio, a brasileira Jenifer do Nascimento ficou em terceiro lugar, mas diferente do masculino não teve briga pela liderança.

Confira a classificação do Elite Feminino e Masculino em 2021 na São Silvestre:

ELITE FEMININO

1º lugar: Sandrafelis Chebet – Quênia

2º lugar: Yenenesh Dinkesa – Etiópia

3º lugar: Jenifer do Nascimento – Brasil

4º lugar: Valdilene Santos – Brasil

5º lugar: Franciane Moura – Brasil

ELITE FEMININO

1º lugar: Belay Bezabh – Etiópia

2º lugar: Daniel Nascimento – Brasil

3º lugar: Hector Flores – Bolívia

4º lugar: Elisha Rotich – Quênia

Classificação de outras categorias

A categoria Cadeirantes trouxe campeões brasileiros na corrida de São Silvestre de 2021. No feminino, Josiani Nowacki levou a medalha especial de primeiro lugar, enquanto Leonardo de Melo terminou em primeiro lugar. Os dois fizeram o trajeto de 15 km, na Avenida Paulista, terminando em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero.

Enquanto Leonardo já participou outras vezes da competição, Josiani entrou na pista pela primeira vez e mostrou-se muito contente, em entrevista para a TV Gazeta.

“Eu estava muito ansiosa. Queria ter participado no ano passado, mas infelizmente não teve. Na hora que você chega na Brigadeiro e ver que falta a temida subida, é motivo de felicidade. Estou muito feliz”.

Qual é a premiação da Corrida de São Silvestre 2021?

Sandrafelis Chebet e Belay Bezabh, os campeões da São Silvestre2021, vão levar para casa o total em dinheiro de R$50 mil como forma de incentivo da organização.

Já o brasileiro Daniel Nascimento e Yenenesh Dinkesa, da Etiópia, faturam 25 mil, também uma boa quantia.

A premiação da corrida de São Silvestre chega a 256 mil reais somando todas as categorias. Ao fim do evento de São Silvestre, somente os participantes das categorias Elite Masculino e Feminino ganham o prêmio especial em dinheiro como forma de incentivo, sendo os atletas que terminarem da 1ª até a 6ª posição.

No setor Cadeirantes, os três primeiros vão receber uma medalha de participação.

Confira todos os valores que serão distribuídos aos vencedores de São Silvestre em 2021.

PREMIAÇÃO ELITE FEMININO / MASCULINO NA SÃO SILVESTRE 2021