Quem ganhou a corrida de São Silvestre 2022: veja o ranking

Confira quem levou a melhor nas categorias da Elite masculina e feminina no último dia do ano de 2022

A corrida de São Silvestre 2022 trouxe neste sábado, 31 de dezembro, grandes emoções e muita competição para fechar o ano de 2022 com chave de ouro. Atletas de todos os lugares do mundo buscaram a vitória entre a Avenida Paulista e os principais pontos de São Paulo para virar muito bem ao novo ano. Confira a classificação da São Silvestre e quem ganhou em cada categoria.

Atletas do Quênia e Uganda ganham a corrida de São Silvestre 2022

Catherine Reline, do Quênia, ficou em primeiro lugar na Elite Feminina na São Silvestre, enquanto Andrew Kwemoi, de Uganda, foi o ganhador na Elite Masculina na manhã deste sábado, 31 de dezembro de 2022, último dia do ano.

No feminino, as etíopes Yimer Wude e Kebebush Yisma fecharam o pódio. Já no masculino garantiram o segundo e terceiro lugar os atletas Joseph Panga, da Tanzânia e Maxwell Rotich, de Uganda respectivamente.

Na São Silvestre, as mulheres brasileiras não conquistam a vitória desde 2006, enquanto os homens desde 2010.

A mais famosa corrida de rua do Brasil, que contou com a participação até de famosos como Isabel Teixeira, sucesso na novela Pantanal da Globo, trouxe competidores de todos os lugares do mundo na manhã deste sábado ensolarado.

O pelotão da Elite feminina saiu primeiro, às 07h40 (Horário de Brasília), enquanto o Masculino só teve a largada a partir das 08h05 na avenida Paulista.

Catherine, 20 anos de idade, assumiu a ponta do pelotão com dez minutos de prova com grande vantagem diante das adversárias neste sábado. Na reta final, faltando 1km na subida da Brigadeiro Faria Lima, Catherine sequer teve dificuldades e garantiu a sua primeira vitória na São Silvestre sob o tempo 49 minutos e 43 segundos.

Assista ao momento da vitória de Catherine.

O PRIMEIRO LUGAR É DELA! Catherine Reline, do Quênia, vence a #SaoSilvestre2022! 🥇 Acompanhe AO VIVO na TV Gazeta. #SaoSilvestre pic.twitter.com/P73n21oIO3 — Gazeta Esportiva (@gazetaesportiva) December 31, 2022

No masculino, Andrew Kwemoi, de Uganda, dominou a Elite Masculina desde o começo da prova. O atleta sequer viu outros competidores ao seu lado e, por isso, conquistou pela primeira vez o título da São Silvestre, além de dar o primeiro título para a Uganda. O tempo total de prova de Andrew foi 44 minutos e 43 segundos.



Na categoria cadeirante, Vanessa Cristina de Souza levou a melhor.

Confira a classificação entre as categorias.

ELITE FEMININA

1º lugar: Catherine Reline - Quênia

2º lugar: Yimer Wude - Etiópia

3º lugar: Kebebush Yisma - Etiópia

4º lugar: Jenifer Nascimento - Brasil (54 min 03s)

ELITE MASCULINA

1º lugar: Andrew Kwemoi - Uganda (44 mine 43s)

2º lugar: Joseph Panga - Tanzânia (45 min 17s)

3º lugar: Maxwell Rotich - Uganda (45min 42s)

4º lugar: Fabio Jesus Ferreira - Brasil ( 46 min 13s)

Qual é a premiação da São Silvestre 2022?

O primeiro lugar na categoria Elite vai embolsar 54 mil reais como recompensa por todo o esforço durante a corrida de rua mais famosa do Brasil.

Organizado pela Gazeta, a competição premia os seis melhores da categoria Elite tanto no feminino como no masculino, distribuindo o total de R$ 128.850,00. Além do dinheiro, o vencedor na Elite também fica com o troféu e a medalha de ouro.

As outras modalidades, como atletas com deficiência, cadeirantes, pelotão premium e geral não ganham nenhum tipo de premiação, apenas a medalha da prova.

Confira todos os valores da premiação na São Silvestre em 2022.

PREMIAÇÃO ELITE (FEMININO E MASCULINO):

1º lugar R$ 54.600,00

2º lugar R$ 27.300,00

3º lugar R$ 16.400,00

4º lugar R$ 13.100,00

5º lugar R$ 10.950,00

6º lugar R$ 6.500,00

Vai ter São Silvestre em 2023?

Ainda não dá para saber se a corrida de São Silvestre está confirmada no último dia em 2023. Porém, ao que tudo indica, a competição deve sim ser realizada na Avenida Paulista.

Todos os anos os competidores da categoria Elite e curiosos, que correm pelo simples fato de gostarem ou até mesmo para apoiarem o esporte do Brasil e do mundo, participam da prova. A Gazeta é quem organiza o evento.

O percurso tem início na Avenida Paulista, na altura 2000 enquanto a chegada também acontece na Paulista, mas com os atletas parando em frente ao edifício da Casper Líbero.

LEIA TAMBÉM:

Último jogo de Pelé no futebol foi contra o Santos; veja a despedida dos gramados

Quando começam os Campeonatos Estaduais 2023?