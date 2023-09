Quem ganhou a F1 de 2008? Relembre como foi a temporada da Fórmula 1

Relembre uma das mais polêmicas temporadas da elite do automobilismo

Não há dúvidas de que a temporada 2008 da Fórmula 1 foi uma das mais emocionantes e polêmicas de toda a história do automobilismo. O brasileiro Felipe Massa chegou perto de conquistar o título mundial, mas foi desbancado por um novato que, mais tarde, se tornaria o maior campeão ao lado de Michael Schumacher.

Quem ganhou a Fórmula 1 em 2008?

Correndo pela McLaren, o britânico Lewis Hamilton ganhou a Fórmula 1 de 2008 após somar 98 pontos. O inglês tirou a chance do brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, de conquistar o primeiro troféu, com um ponto de diferença entre os pilotos.

Na época com 23 anos, Hamilton liderava a temporada da Fórmula 1, com Felipe Massa em segundo lugar brigando pelo título. Diferentemente das edições atuais, onde só Max Verstappen lidera a classificação, pilotos de diferentes equipes tomavam a primeira posição, até o jovem Lewis Hamilton assumir o posto.

Lewis Hamilton venceu as provas da Austrália, Monaco, Inglaterra, Alemanha e China. Já Massa faturou as corridas de Bahrain, Turquia, França, Europa, Bélgica e Brasil. Soma-se também os pontos extras por voltas.

Classificação dos pilotos em 2008 na Fórmula 1

1) Lewis Hamilton (McLaren) - 98 pontos

2) Felipe Massa (Ferari) - 97 pontos

3) Kimi Raikkonen (Ferrari) - 75 pontos

4) Robert Kubica (Sauber BMW) - 75 pontos

5) Fernando Alonso (Renault) - 61 pontos

6) Nick Heidfeld (Sauber BMW) - 60 pontos

7) Heikki Kovalainen (McLaren) - 53 pontos

8) Sebastian Vettel (STR Ferrari) - 35 pontos

9) Jarno Trulli (Toyota) - 31 pontos

10) Timo Glock (Toyota) - 25 pontos

11) Mark Webber (Red Bull Renault) - 21 pontos

12) Nelson Piquet Jr (Renault) - 19 pontos

13) Nico Rosberg (Williams) - 17 pontos

14) Rubens Barrichello (Honda) - 11 pontos

15) Kazuki Nakajima (Williams) - 9 pontos

16) David Coulthard (Red Bull Renault) - 9 pontos

17) Sebastien Bourdais (Str Ferrari) - 3 pontos

18) Jenson Button (Honda) - 3 pontos

19) Giancario Fisichella (Force India Ferrari) - 3 pontos

20) Adrian Sutil (Force India Ferrari) - 0 pontos

21) Takuma Sato (Super Aguri Honda) - 0 pontos

22) Anthony Davidson (Super Aguri Honda) - 0 pontos

O que aconteceu em 2008 com Felipe Massa?

Felipe Massa reivindicou o resultado da F1 de 2008 já disse que se considera campeão daquele ano. Mas o que aconteceu?

GP da Singapura em 28 de setembro de 2008

Tudo começou com o Grande Prêmio de Singapura, em setembro daquele ano. Felipe Massa liderava a corrida quando na volta 14, o brasileiro Nelson Piquet Jr., da Renault, bateu no muro pela curva 17, obrigando o Safety Car a entrar na pista para retirar o piloto.

A Ferrari chamou Felipe Massa para o box, mas a equipe cometeu o erro de deixar a mangueira presa no carro sem terminar de reabastece-lo o suficiente. A partir daí, Felipe Massa não conseguiu se recuperar, furou o pneu e quase bateu com Adrian Sutil.

Massa terminou a prova em 13º lugar, sem marcar pontos. Já Hamilton ficou em terceiro lugar e aumentou a vantagem na liderança.

Dias depois, segundo apurações do GE, Nelson Piquet Jr. contou para um amigo que bateu o carro de propósito para favorecer Fernando Alonso, seu companheiro de equipe, após a ordem dada por Pat Symonds, diretor de engenharia da equipe, e Flavio Briatore, dirigente da Renault. O fato foi confirmado pela FIA após investigações.

GP do Japão em 12 de outubro de 2008:

No Japão, tanto Lewis Hamilton como Felipe Massa terminaram fora do pódio depois de baterem no início da corrida. O brasileiro ficou em sétimo enquanto Hamilton terminou em 12º lugar, sem marcar pontos, caindo a diferença para cinco pontos entre os dois na classificação geral.

GP da China em 19 de outubro de 2008:

Na China, na penúltima corrida, Lewis conseguiu liderar a prova sem problemas enquanto Felipe Massa ficou em segundo lugar, com ambos marcando ponto. A diferença voltou a ser de sete pontos, com vantagem ao inglês da McLaren.

GP do Brasil em 02 de novembro de 2008:

A temporada foi decidida no Brasil, em Interlagos, com sete pontos de diferença entre os dois pilotos. Felipe Massa assumiu a liderança por toda a prova, contando com o apoio da torcida, enquanto Lewis Hamilton aparecia em sexto lugar.

No finalzinho da prova, entretanto, Hamilton passou Timo Glock, terminou em quinto e conseguiu o ponto necessário para ganhar o primeiro título mundial da Fórmula 1, em 98 contra 97 de Massa.

Há exatos 14 anos, Lewis Hamilton se tornava campeão do mundo no GP do Brasil de 2008, após passar Timo Glock. Felipe Massa, piloto da casa, passou a linha de chegada como campeão, mas...pic.twitter.com/gWlMPxRGYb — Felipe Meira (@Felipemmeira) November 2, 2022

O que dizem Lewis Hamilton e Felipe Massa sobre o título?

Felipe Massa e Lewis Hamilton já apresentaram opiniões bem diferentes quando o assunto é a temporada 2008 da elite de automobilismo. O brasileiro enviou uma carta para a FIA e a Fórmula One Managment (FOM) em agosto de 2023 pedindo uma reposta sobre o título daquela edição.

Para Massa, ele é o campeão da temporada, já que acabou prejudicado após a batida intencional de Nelson Piquet Jr para beneficiar Fernando Alonso, seu colega da equipe. Isso porque Bernie Ecclestone também revelou que sabia do ocorrido antes mesmo do caso vir a tona.

Hamilton, por outro lado, disse que 'tem uma memória muito ruim, e que não se lembra daquele ano'. O heptacampeão também garantiu estar focado no presente, evitando dar detalhes sobre a polêmica com Massa.

Relembre quem são os maiores campeões da Fórmula 1