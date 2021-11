Quem ganhou a Fórmula 1 hoje (7/11)? Veja o resultado do GP do México

Após largar na terceira posição e assumir a ponta na largada, Max Verstappen, da RBR, fez corrida tranquila e ganhou a Fórmula 1 hoje, 7 de novembro, no GP do México. A corrida no Autódromo Hermanos Rodríguez ainda contou com Lewis Hamilton, da Mercedes, em segundo. Já Sergio Perez, da RBR, fechou o pódio.

Verstappen é quem ganhou a Fórmula 1 hoje

Líder da temporada, Max Verstappen ganhou a corrida da Fórmula hoje, 7 de novembro, e chegou a sua nona vitória na temporada. O holandês começou a prova na terceira posição, mas conseguiu assumir a liderança logo na largada. Pole position, o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, rodou na saída e caiu para o 18º lugar.

Na confusão, o piloto Daniel Ricciardo, da McLaren, perdeu a asa dianteira em contato com Bottas e o Safety Car precisou entrar na pista. Após a saída do carro de segurança, o competidor da RBR manteve o primeiro lugar, com Hamilton em segundo e Sergio Perez na terceira posição.

O britânico foi o primeiro entre o top-3 da prova a parar nos boxes e voltou atrás de seu compatriota, Lando Norris, da McLaren, na quinta posição. Verstappen, que ganhou a Fórmula 1 hoje, foi ao pit stop na volta 34 e voltou na segunda posição, atrás de seu companheiro de equipe, Sergio Perez.

O mexicano parou na volta 41 e o holandês reassumiu a ponta. Em casa, Perez tentou buscar a segunda posição para fazer a dobradinha da RBR até as últimas voltas, mas não conseguiu ultrapassar Hamilton. No final, Max venceu a corrida e está com 19 pontos de vantagem na liderança da temporada.

Resultado do GP do México neste domingo

O piloto Max Verstappen é quem ganhou a corrida da Fórmula 1 hoje, que contou Lewis Hamilton em segundo e Sergio Perez na terceira posição. Veja abaixo a classificação geral da prova:

Max Verstappen Lewis Hamilton Sergio Perez Pierre Gasly Charles Leclerc Carlos Sainz Jr. Sebastian Vettel Kimi Raikkonen Fernando Alonso Lando Norris Antonio Giovinazzi Daniel Ricciardo Esteban Ocon Lance Stroll Valtteri Bottas George Russell Nicholas Latifi Nikita Mazepin Mick Schumacher Yuki Tsunoda

Quando será a próxima corrida da Fórmula 1?

Depois da realização do GP do México, que Verstappen ganhou hoje, a Fórmula 1 chega ao Brasil. Entre os dias 12 a 14 de novembro, a categoria realiza a etapa em solo brasileiro, após o país não sediar o evento no ano passado, em virtude das restrições da pandemia de Covid-19.

A corrida ocorre na cidade de São Paulo, ao longo de 71 voltas do Autódromo José Carlos Pace, o tradicional Interlagos. Na sexta-feira, 12, os pilotos realizam o primeiro treino na pista. No sábado, 13, ocorrem a definição do grid de largada e, por fim, a corrida será realizada no domingo, 14.

