Quem ganhou a Stock Car hoje, etapa de Santa Cruz do Sul (21/11)

A Stock Car realizou neste domingo, 21, a 11ª e penúltima etapa da temporada de 2021. Os pilotos aceleraram os motores no Autódromo de Santa Cruz do Sul (RS) e quem ganhou a corrida da Stock Car foram os competidores Tiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) e Pedro Cardoso (KTF Racing/Chevrolet Cruze).

Quem ganhou a corrida da Stock Car hoje?

Na primeira prova deste domingo, 21, o piloto Tiago Camilo, tricampeão da Corrida do Milhão, ganhou a etapa da Stock Car. O competidor fez valer a pole position conquistada no sábado, 20, e encerrou o circuito na primeira posição da etapa.

O piloto Julio Campos ficou com o segundo lugar, enquanto Allam Khodair fechou o top-3, na etapa que marcou o retorno do público sem restrições aos autódromos da categoria. Corrida teve duração de 30 minutos.

Veja abaixo a classificação completa

Thiago Camilo Julio Campos Allam Khodair Gabriel Casagrande Daniel Serra Galid Osman Diego Nunes Lucas Foresti Rubens Barrichello Pedro Cardoso Ricardo Zonta Valdeno Brito Átila Abreu Denis Navarro Cacá Bueno Felipe Lapenna Felipe Massa Christian Hahn Cesar Ramos Marcos Gomes Bruno Baptista Gaetano di Mauro Rafael Suzuki Beto Monteiro Guilherme Salas Tony Kaanan Gustavo Frigotto Ricardo Maurício Sergio Gimenez Guga Lima Matías Rossi

2ª corrida da Stock Car

Para a segunda corrida, a ordem dos 10 primeiros colocados foi invertida para o grid de largada. Desta forma, o piloto Pedro Cardoso largou na pole, após encerrar a primeira prova em décimo.

O ex-piloto da Fórmula 1, Rubens Barrichello, foi o nono colocado na primeira corrida e saiu em segundo lugar. Já Lucas Foresti, que terminou a primeira prova em oitavo, ficou com a terceira posição.

Em um prova totalmente acirrada, Rubinho chegou a assumir a ponta, mas não segurou a primeira posição. Quem ganhou a segunda corrida da Stock Car foi Ricardo Maurício, com Rafael Suzuki em segundo e Barrichello na terceira posição. Assim como na primeira prova, a corrida também teve duração de 30 minutos.

Classificação da 2ª prova:

Ricardo Maurício Rafael Suzuki Rubens Barrichello Denis Navarro Ricardo Zonta Gabriel Casagrande Bruno Baptista Allam Khodair Thiago Camilo Daniel Serra Átila Abreu Galid Osman Pedro Cardoso Diego Nunes Marcos Gomes Gustavo Frigotto Tony Kaanan Lucas Foresti Cesar Ramos Guga Lima Felipe Lapenna Gaetano di Mauro Guilherme Salas Felipe Massa Beto Monteiro Cacá Bueno Julio Campos Valdeno Brito Christian Hahn Matías Rossi Sergio Gimenez

Quando será a próxima corrida da Stock Car?

A última corrida do atual campeonato será no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no dia 12 de dezembro. Ao longo de toda temporada, foram 12 etapas da competição, que define o grande campeão do ano na prova final.

