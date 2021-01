História do Cuiabá: equipe será 1ª de MT a disputar Série A desde 1986

O Cuiabá Esporte Clube perdeu nesta sexta-feira (22), para o Sampaio Corrêa, por 3 a 1, mas mesmo com o revés, garantiu o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Isso porque o CSA, quinto colocado, empatou contra o Brasil de Pelotas, e faltando apenas uma rodada para o término da Série B, os alagoanos não podem ultrapassar o Cuiabá, que está em terceiro lugar com 61 pontos. Com 19 anos desde a sua fundação, o Cuiabá entra para história e volta a figurar uma equipe de Mato Grosso na elite do futebol brasileiro pela primeira vez, desde 1986.

Com o acesso, o Dourado tornou-se a terceira equipe desta edição da Série B, a garantir o acesso de forma antecipada. América-MG e Chapecoense confirmaram suas presenças na primeira divisão, há algumas rodadas atrás.

História e início do Cuiabá

“Nascido” em 12 de dezembro de 2001, o clube tem como fundador um ex jogador. Luís Carlos Tóffoli, mais conhecido como Gaúcho, jogou por clubes como Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Boca Juniors entre outros. No entanto, logo depois de se aposentar, criou o “Gaúcho Escola de Futebol”, na capital mato-grossense, mais conhecida como a “Escolinha do Gaúcho”.

A princípio, a agremiação tinha enfoque nas categorias de base, mas em 2001, ele fundou o Cuiabá Esporte Clube para disputar os campeonatos amadores, trazendo em seu brasão o obelisco do centro geodésico da América do Sul – isso porque Cuiabá está no coração da América do Sul.

Profissionalização do clube

Já em 2003, o Cuiabá Esporte Clube tornou-se uma equipe profissional, e logo no ano de estreia no Campeonato Mato-grossense, conquistou o título, diante do Barra do Garças. Campeão do Estadual, o clube ganhou o direito de disputar a Série C do Brasileiro. Na primeira fase, classificou-se como líder de seu grupo, mas na etapa seguinte, perdeu nos pênaltis para o Palmas-TO e deu adeus à competição.

No ano seguinte veio o bicampeonato do Campeonato Mato-grossense, diante do União Rondonópolis. A equipe então novamente disputou a Série C, mas não garantiu o acesso para a segunda divisão. Também em 2004, foi vice da Copa Mato Grosso, e jogou a Copa do Brasil – assim como em 2005.

Pausa nas atividades e o retorno

Dentre 2006 e 2008 o Dourado cancelou suas atividades. Isso porque a agremiação alegou falta de recursos para continuar seu projeto devido à falta de patrocinadores, e não contava com o apoio da da Federação Mato-grossense de Futebol.

No entanto, no ano de 2009 o clube retorna ao cenário profissional, mas disputando a segunda divisão do Estadual. Com o vice-campeonato, o time retorna à primeira de divisão de Mato Grosso, mas no mesmo ano, também é vice da Copa Governador. Título que então conquistam em 2010.

Pela Série D do Brasileiro em 2011, o Cuiabá consegue retornar à Série C e sua história vitoriosa começa a ser escrita. No mesmo ano, também vence o Estadual. Em 2012, disputa a terceira divisão, mas não consegue o acesso. Entretanto, nos anos de 2013 e 2014, conquista novamente os títulos do campeonato de MT.

História do Cuiabá chega à nível internacional

Pela primeira vez na história, uma equipe de Mato Grosso vence a Copa Verde. O Cuiabá realiza o feito em 2015, após vencer o Remo na Arena Pantanal. Com o título, conquistou o direito de jogar a Copa Sul-americana de 2016, sendo o primeiro clube do estado a participar de uma competição internacional. Mas, ainda no ano de 2015, também conquistou mais um caneco estadual – o sexto em 10 participações.

No Campeonato Mato-grossense, o Cuiabá ainda viria a entrar para história ao conquistar novamente três títulos seguidos. Foi campeão estadual nos anos de 2017, 2018 e 2019. No entanto, a grande conquista ainda estava por vir.

Em 2018, ainda na Série C, o clube fez uma excelente campanha. Classificou-se entre os quatro primeiros de seu grupo e chegou até as finais da competição. O título não veio, mas com o vice, a o Cuiabá conseguiu subir para a segunda divisão.

Cuiabá sobe para Série B, mas fica apenas dois anos

No ano seguinte ao acesso, o Cuiabá venceu novamente a Copa Verde – pela segunda vez em sua história – e garantiu a vaga às oitavas de final da Copa do Brasil de 2020. Ainda em 2019, fez sua estreia na Série B. Naquela temporada, fez uma temporada acima da média, mas ficou em oitavo lugar e não garantiu o acesso para a primeira divisão.

Ano mágico para ficar na história do Cuiabá

Em 2020, a equipe caiu precocemente nas quartas de final do Campeonato Mato-grossense. No entanto, dias melhores viriam. Na Copa do Brasil, o Cuiabá eliminou o Botafogo nas oitavas de final e alcançou sua melhor campanha na competição. Chegou até as quartas, mas acabou sendo eliminado para o Grêmio.

Já na Série B, matematicamente terminará a competição entre os quatro primeiros e garantiu o acesso à elite do futebol. O Cuiabá consegue o feito em apenas duas temporadas na Série B, e entra para história do futebol mato-grossense. A última equipe do estado que disputou à primeira divisão nacional, foi o Operário de Várzea Grande, mas em 1986.