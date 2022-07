Rayssa Leal na SLS: como foi a conquista do título em Jacksonville

E deu Rayssa Leal na SLS em Jacksonville, a primeira etapa do Mundial de Skate! A Fadinha ficou com o título neste domingo, 17 de julho, após garantir a nota mais alta com a última manobra na disputa com a japonesa Yumeka Oda, que ficou com a prata. Já Pâmela Rosa ficou em terceiro lugar, com o bronze.

Confira como a conquista de Rayssa Leal em Jacksonville, nos EUA.

Rayssa Leal na SLS campeã da etapa de Jacksonville 2022

Rayssa Leal na SLS, atleta de apenas 14 anos, medalhista olímpica em Tóquio no ano passado, chegou como favorita na disputa pelo ouro em Jacksonville, nos Estados Unidos, na primeira prova da Liga Mundial de Skate Street, a SLS. Pâmela Rosa também se classificou a final do street, garantindo boa performance na pista.

A primeira etapa da final começou em todo o vapor. Primeiro, as oito classificadas disputam em duas voltas e quatro voltas de manobra, enquanto na segunda parte tem duas voltas tentarem as melhores notas.

Pâmela foi a primeira, tomando a ponta com nota 8.0 As japonesas, principais adversárias do Brasil até aqui no cenário do Street, também chegaram muito bem com Momiji e Yumeka Oda. Já Rayssa estreou na pista com 7.1, mas caiu na última manobra.

Pâmela ficou na liderança, com Leal em segundo.

Começou a rodada de manobras. Pâmela foi muito bem e chegou a fazer uma manobra muito difícil, mas a nota não foi contabilizada, gerando polêmica e muita discussão por parte da torcida. Já Rayssa veio muito bem com 13.0.

Na decisão, Yumeka Oda fez história e conquistou a maior nota do skate street em toda a história, 9.4, assumindo a ponta da competição em Jacksonville.

Porém, no finalzinho da prova, Rayssa fez uma manobra no corrimão conhecida como heelfliprockslide, virando o placar ao ganhar a nota de 7.6. Já Pâmela conseguiu finalizar muito bem para desbancar as rivais e ficar no pódio da SLS neste domingo.

Com esse valor, a brasileira ultrapassou a japonesa e pulou para a medalha de ouro no pódio, deixando a Yumeka Oda em segundo lugar e Pâmela Rosa com o bronze, no terceiro lugar.

Rayssa Leal – 23.2 🥇

Yumeka Oda – 23.0 🥈

Pâmela Rosa – 17.6 🥉

Confira a manobra que garantiu o título para Rayssa Leal em Jacksonville.

Para ver e rever quantas você quiser! 😍 Que virada da @rayssaleal 🧚‍♀️ em Jacksonville 🇺🇸 🛹🇧🇷🛹🇧🇷pic.twitter.com/wRa8r56Hch — Time Brasil (@timebrasil) July 17, 2022

SLS vale vaga nas Olimpíadas?

Não, a Liga Mundial de Skate Street, a SLS, não garante vaga para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 e não está incluída no circuito de classificação. No entanto, a competição é a mais importante no cenário do skate street, onde grandes nomes do esporte são revelados todos os anos e cada vez mais a qualidade aumenta nas pistas.

O calendário pré-olímpico do Skate Street contou com a etapa em Roma, no começo de julho de 2022, com a vitória de Funa Nakayama, do Japão.

A próxima etapa será o Campeonato Mundial, no Rio de Janeiro, em outubro, com transmissão exclusiva do SporTV.

