VÍDEO: Rayssa Leal é campeã do mundial de skate 2022; assista manobra

A brasileira Rayssa Leal é campeã mundial de skate street 2022! Neste domingo, 06 de novembro, a Fadinha fez bonito e venceu a final da Liga Mundial de Skate Street na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. Com apenas 14 anos, a brasileira venceu todas as etapas da competição para levantar o troféu de campeã do Skate Street na temporada.

Confira como foi a prova de Rayssa neste domingo que garantiu à maranhense o título mundial da modalidade.

Rayssa garantiu o lugar mais alto no pódio, enquanto Funa Nakayama e Momiji Nishiya ficaram em segundo e terceiro, respectivamente.

Veja como Rayssa Leal ganhou o mundial de Skate Street

A atleta Rayssa Leal subiu no lugar mais alto do pódio na manhã deste domingo. No Rio de Janeiro, a maranhense de 14 anos fez bonito e venceu a final da Liga Mundial de Skate Street para se tornar campeã mundial na temporada. Rayssa também venceu as outras etapas e por isso tem a vantagem.

A competição funciona da seguinte maneira: são duas voltas de 45 segundos para as participantes, onde a melhor volta entra na conta. Depois, as skatistas têm quatro tentativas para executarem as manobras onde apenas as três melhores notas são somadas. Gabriela Mazetto e Pamela Rosa também disputaram.

Rayssa começou muito bem a final. Sem qualquer pressão, dentro de casa e com a torcida em seu favor, a maranhense veio com tudo para a pista na SLS. Em sua primeira volta a Fadinha acertou frontside board slide no corrimão. Com a nota 6.7, a brasileira assumiu a liderança.

Assista a primeira manobra de Rayssa:

A Rayssa Leal começou arrebentando no Super Crown: 6.7 🧚‍♀️🇧🇷 pic.twitter.com/bQWwbWzzeQ — Time Brasil (@timebrasil) November 6, 2022



Nas tentivas de manobras, Rayssa deixou torcedores apreensivos. Isso porque a brasileira teve de parar por alguns minutos após sentir uma "tensão respiratória", como indicou o portal GE. Rayssa conseguiu voltar e pareceu melhor ao se recuperar.

A Fadinha executou boardslide de back com maestria na pista da Arena Carioca em sua primeira manobra. Anotou 7.0 pelo corrimão maior.

Na terceira manobra, Rayssa executou 50-50 na parte mais alta da arena e garantiu a nota 5.2. Não foi a sua nota mais alta, mas esta seria descartada e por isso não influenciaria em nada para a Fadinha na prova.

Na última manobra, Rayssa foi com tudo para a pista. Ela chegou a errar a manobra antes ao tentar flip smith, e por isso tudo foi decidido na última oportunidade.

Precisando de 5.8, Rayssa acertou smith de back no maior corrimão da pista e, com a nota 7.4, subiu para o primeiro lugar onde conquistou o título de campeã mundial na SLS em 2022.

Rayssa ganhou todas as quatro etapas da Liga Mundial de Skate Street.

On her last attempt, that’s her style 🏆 @rayssaleal pic.twitter.com/UduzfwOkxW — Street League Skateboarding (@StreetLeague) November 6, 2022

Confira todas as notas de Rayssa Leal na SLS:

Primeira nota: 6.7

Segunda nota: 7.0

Terceira nota: 5.2

Quarta nota: 7.4

Quem é Rayssa Leal?

Conhecida como a Fadinha do Skate, Rayssa Leal tem apenas 14 anos, mas já coleciona conquistas, títulos e muita história dentro das pistas ao redor do mundo. Rayssa ficou famosa na internet depois de viralizar em vídeo onde aparece realizando manobras de skate fantasiada de Sininho, personagem de Peter Pan. Desde então, ela é chamada de Fadinha.

Rayssa começou cedo no skate. Aos 11 anos, venceu a final do Mundial de Skate Street feminino em Los Angeles, além de participar do X-Games em 2019 por duas vezes. No Campeonato Mundial de Street em Roma, antes dos Jogos Olímpicos, ela ficou em terceiro lugar.

A maranhense conquistou a medalha de prata no Skate Street nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. A brasileira fez história ao conquistar a primeira medalha ao país justamente no ano de estreia da modalidade. Rayssa também faturou o Mundial em 2019, além do bronze em 2021 e agora em 2022 o troféu da Liga Mundial de Skate Street.

Por torcer por suas companheiras, a Fadinha ganhou o The Visa Awards, prêmio que reconhece atletas entre os valores olímpicos durante as Olimpíadas.

SLS vale vaga nas Olimpíadas de Paris?

Não, a Liga Mundial de Skate Street não garante a vaga para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, muito menos aparece no circuito de classificação.

Entretanto, a competição é a mais importante no skate street, com grandes nomes do esporte revelados todos os anos, incluindo Rayssa e as japonesas Funa Nakayama e Momiji Nishiya

