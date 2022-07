Liga das Nações vôlei feminino 2022: Itália vence e Brasil fica com prata

A Itália é a grande campeã da Liga das Nações vôlei feminino 2022! Com pressão total, as italianas venceram o Brasil por 3 sets a 0 neste domingo, 17 de julho, jogando em Ankara, na Turquia. O título é inédito para a equipe de Egonu, mas é a terceira prata na competição para as brasileiras. Confira como foi a grande final na temporada.

Final da Liga das Nações vôlei feminino 2022: Brasil é prata e Itália campeã

Por 3 sets a 0, a Itália venceu a Liga das Nações vôlei feminino 2022! Em uma temporada explosiva, as italianas chegaram como favoritas depois de terminarem em terceiro lugar na primeira fase com 29 pontos.

Na fase eliminatória superaram a China e depois a Turquia na semifinal. Este é o primeiro título das italianas na competição internacional, que ganharam inclusive este ano o Campeonato Europeu de vôlei feminino.

Como foi o jogo Itália x Brasil na final da Liga das Nações vôlei feminino 2022?

Jogando em Ankara, na Turquia, as seleções de Itália e Brasil disputaram a final da Liga das Nações 2022 no vôlei feminino. De um lado, as italianas batem as turcas na semifinal, enquanto as brasileiras superaram a Sérvia.

Egonu foi o grande destaque da final na temporada. No primeiro set, partida apertada entre as duas equipes. A Itália abriu vantagem logo no início, enquanto as brasileiras chegaram a conquistar alguns pontinhos, mas sem ao menos levar pressão para as rivais.

O bloqueio das italianas funcionou perfeitamente, mas elas também cometeram alguns erros. O Brasil revidou com ace, e bons saques. No finalzinho, por 23 a 25, a Itália conseguiu segurar a vantagem e fechou o set.

No segundo set, novamente pressão italiana. Desta vez a força da equipe da Europa apareceu muito mais, com as brasileiras não conseguindo passar ou sequer abrir a vantagem. Kisy apareceu bem para o Brasil, assim como Gabi. Na contramão, Egonu fez belíssima partida e, por 25 a 22, a Itália fechou o segundo set.

O terceiro set poderia ser decisivo para as italianas. A Itália novamente começou bem abrindo grande diferença para as adversárias. O elenco de Zé Roberto Guimarães mostrou reação enquanto a Itália tinha quatro pontos de vantagem, com 18 a 14.

Bozetti apareceu para pressionar o Brasil e ficando cada vez mais próximo do primeiro título. Na reta final, entretanto, o Brasil chegou a 20 a 20, ponto por ponto para os times, com erro de Egonu. No entanto, o elenco brasileiro não conseguiu segurar a qualidade extrema das italianas e, por 25 a 22, a Itália foi campeã da Liga das Nações vôlei feminino 2022 pela primeira vez!

Classificação Liga das nações de vôlei feminino 2022

Confira como ficou a classificação completa da primeira fase no torneio.

1 Estados Unidos – 32 pontos

2 Brasil – 29 pontos

3 Itália – 29 pontos

4 China – 26 pontos

5 Japão – 25 pontos

6 Sérvia – 23 pontos

7 Turquia – 23 pontos

8 Tailândia – 15 pontos

9 República Dominicana – 14 pontos

10 Alemanha – 14 pontos

11 Holanda – 14 pontos

12 Canadá – 12 pontos

13 Polônia – 12 pontos

14 Bulgária – 12 pontos

15 Bélgica – 8 pontos

16 Coréia do Sul – 0 ponto

Equipes campeãs da Liga das Nações de vôlei feminino

Com três ouros, a seleção dos Estados Unidos é o maior campeão da Liga das Nações de vôlei feminino. A equipe venceu em 2018, 2019 e 2021. Agora, terá a Itália para fazer frente em busca do título.

O primeiro torneio da Liga das Nações foi disputado em 2018, na China. O ouro, no entanto, ficou com os Estados Unidos ao vencer a própria Turquia. O torneio é um conjunto da Liga Mundial com o Grand Prix pela FIVB.

O Brasil tem três medalhas de prata, em 2019, 2021 e agora 2022. Em 2020, o torneio não aconteceu por conta da pandemia do Covid-19.

Confira todos os campeões da Liga das Nações de vôlei feminino.

Estados Unidos – 3 ouros

Itália – 1 ouro

Brasil – 3 pratas

Turquia – 1 prata e 1 bronze

China – 3 bronzes

Sérvia – 1 bronze

