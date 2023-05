Resultado da Fórmula 1 hoje: quem ganhou o GP de Miami 2023

Max Verstappen, da Red Bull, foi quem ganhou a corrida da Fórmula 1 hoje no Grande Prêmio de Miami, 7 de maio de 2023. Correndo nos Estados Unidos, o piloto largou da 9ª posição e conseguiu chegar no topo da corrida, enquanto Sergio Perez e Fernando Alonso completam o pódio. Confira como foi a prova e o resultado da Fórmula 1 hoje.

Resultado da Fórmula 1 hoje em Miami

Quem ganhou a corrida hoje foi Max Verstappen, da Red Bull, em Miami, quarta etapa da temporada 2023. O segundo lugar ficou com Sergio Perez (Red Bull) e Fernando Alonso, da Aston Martin, em terceiro completam o pódio no resultado da Fórmula 1 hoje.

Um domingo ensolarado e quente em Miami, Flórida, recebeu a quarta prova da temporada, com um dos maiores públicos da Fórmula 1 no país, tendo mais de 400 mil pessoas durante os três dias.

Max Verstappen, da Red Bull, que largou em nono no Grande Prêmio de Miami no domingo, estava correndo sozinho bem à frente do pelotão. Já Hamilton largou em 13º e chegou na sexta posição.

RESULTADO DA FÓRMULA 1 EM MIAMI 2023

Max Verstappen Sérgio Pérez Fernando Alonso George Russel Carlos Sainz Lewis hamilton Charles Leclerc Pierre Gasly Esteban Ocon Kevin Magnussen Yuki Tsunoda Passeio de Lança Valtteri Bottas Alexandre Albon Nico Hülkenberg Zhou Guanyu Lando Norris Nyck de Vries Oscar Piastri Sargento Logan

Aqui está quem fez as voltas mais rápidas hoje em Miami:

Max Verstappen: 1m29s708

Fernando Alonso: 1:30.519

Sergio Pérez: 1:30.560

Lewis Hamilton: 1m30s66

Quando é a próxima corrida da F1 em 2023?

A próxima corrida da Fórmula 1 é o Grande Prêmio da Emilia-Romagna, na Itália, marcada para 21 de maio de 2023, domingo, no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, também conhecido como Ímola. Esta será a quarta etapa da temporada 2022.

A prova vai começar na sexta-feira, com 19 de maio, o treino livre e no sábado ocorre o treino classificatório que definirá as posições para a corrida de domingo.

A transmissão é exclusiva da Rede Bandeirantes, na TV aberta, ao vivo pela emissora e suas afiliadas, também como no no site e no aplicativo. O canal BandSports também exibe os treinos e faz o VT da corrida.

Classificação dos pilotos na F1 em 2023

Com o Grande Prêmio de Miami, a classificação dos pilotos na Fórmula 1 passou a tomar forma. Com a tabela cada vez mais embaralhada, nota-se os primeiros colocados em busca do título do Mundial.

1 Max Verstappen da RED BULL - 119

2 Sérgio Perez da RED BULL RACING 105

3 Fernando Alonso da ASTON MARTIN 75

4 Lewis Hamilton da MERCEDES 56

5 Carlos Sainz da FERRARI 44

6 George Russel da MERCEDES 40

7 Charles Leclerc da FERRARI 34

8 Passeio de Lança da ASTON MARTIN 27

9 Lando Norris da MCLAREN 10

10 Pierre Gasly da ALPINO 8

11 Nico Hülkenberg da HAAS 6

12 Esteban Ocon da ALPINO 6

13 Valtteri Bottas da ALFA ROMEO 4

14 Oscar Piastri da MCLAREN 4

15 Zhou Guanyu da ALFA ROMEO 2

16 Yuki Tsunoda da ALPHATAURI 2

17 Kevin Magnussen da HAAS 2

18 Alexandre Albon da WILLIAMS 1

19 Sargento Logan da WILLIAMS 0

20 Nyck De Vries da ALPHATAURI 0

