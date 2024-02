Resultado da luta de Popó e Bambam: veja quem ganhou

Ex-BBB e campeão mundial do boxe entraram no ringue neste sábado

Em disputa na madrugada de domingo, 25 de fevereiro, o tetracampeão Popó, venceu o Fight Music Show, em São Paulo. O duelo contou com muita ação do começo ao fim para os competidores. Confira o resultado da luta de Popó e Bambam.

+ memes da derrota do Bambam

Resultado da luta de Popó e Whindersson hoje

Popó, o tetracampeão brasileiro de boxe, venceu Kleber Bambam no Fight Music show na madrugada de domingo, em evento que marcou a primeira disputa do influenciador como lutador profissional. A luta contou com 1 round e liquidou o adversário com nocaute.

A luta durou 36 segundos.

A noite também contou com as seguintes vitórias no card principal:

Acelino Popó Freitas x Kleber Bambam (boxe)

Nego do Borel x MC Gui (boxe) - MC GUI VENCEDOR

Emilene Juarez x Fernanda Lacerda (boxe) - EMILENE JUARES VENCEDORA

Thomaz Costa x Luiz Otávio Mesquita (boxe) - LUIZ OTÁVIO MESQUITA VENCEDOR

Pobre Loco e Sheviii2k x Rey Physique e Natural pra Cavalo - PHYSIQUE E CAVALO VENCEDORES

+ quando será a próxima luta de Charles do Bronx