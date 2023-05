Resultado treino livre F1 hoje: Verstappen lidera 2º treino em Mônaco

Max Verstappen, da Red Bull, venceu o segundo treino livre de Mônaco nesta sexta-feira, 26 de maio, no Circuito de Mônaco, em Monte Carlo. O piloto fez o tempo mais rápido e se deu bem no resultado do segundo treino livre F1 hoje. Confira a classificação completa do segundo treino nesta sexta.

Todos os vinte pilotos participaram do segundo treino livre da Fórmula 1. Carlos Sainz, da Ferrari, venceu o primeiro treino livre nesta sexta-feira.

Como foi o segundo treino livre F1 em Mônaco?

Com o tempo de 1:12.462, Verstappen foi quem ganhou o segundo treino livre em Mônaco. Após terminar em sexto lugar no primeiro treino livre, Max Verstappen entrou na pista confiante para fazer o melhor tempo do fim de semana. A Red Bull liderou facilmente o segundo treino com os dois pilotos.

Hamilton conseguiu se igualar à Max, mas a alegria dos torcedores da Mercedes durou pouco já que o atual campeão voltou ao topo.

Fernando Alonso, da Aston Martin, também apareceu muito bem no circuito. O espanhol garantiu a segunda posição, atrás de Verstappen. Após 20 minutos, Alonso assumiu a liderança após adotar pneus macios. Todos os pilotos entraram na pista para o segundo treino livre F1 hoje.

Alonso, Ocon, Russell e Hamilton dominaram as primeiras posições respectivamente. Com 30 minutos no relógio, Sainz assumiu a ponta e deixou Alonso na vice-liderança do segundo treino livre.

Faltando 20 minutos, Verstappen retornou para a primeira posição da classificação com 1m12s462, mas Sainz acabou com a festa da torcida após bater na saída da curva da piscina aos 16 minutos e a bandeira vermelha for acionada. Assim que o carro foi retirado da pista, a bandeira verde foi dada.

Faltando cinco minutos para o encerramento, Max Verstappen manteve-se na liderança do treino, com Leclerc e Sainz em segundo e terceiro respectivamente. Hamilton, que foi muito bem no primeiro treino, não conseguiu ocupar a parte da frente da classificação.

Assim, com a bandeirada do treino, Verstappen conquistou a vitória no segundo treino livre F1 hoje. Confira a classificação completa do segundo treino livre F1 hoje em Mônaco.

1º Max Verstappen (Red Bull) – resultado treino livre F1 hoje

2º Charles Leclerc (Ferrari)

3º Carlos Sainz (Ferrari)

4º Fernando Alonso (Aston Martin)

5º Lando Norris (McLaren)

6º Lewis Hamilton (Mercedes)

7º Sergio Perez (Red Bull)

8º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

9º Pierre Gasly (Alpine)

10º Esteban Ocon (Alpine)

11º Lance Stroll (Aston Martin)

12º George Russell (Mercedes)

13º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

14º Kevin Magnussen (Haas)

15° Nico Hulkenberg (Haas)

16º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17º Nyck De Vries (AlphaTauri)

18º Oscar Piastri (McLaren)

19º Alexander Albon (Williams)

20º Logan Sargeant (Williams)

Que horas é o treino classificatório de Mônaco no sábado?

O treino classificatório de Mônaco começa às 11h, horário de Brasília, no sábado, 27 de maio, no Circuito de Mônaco, em Monte Carlo. Todos os vinte pilotos vão participar da prova que define o grid de largada para domingo.

Quem é cliente da TV paga pode assistir o treino qualificatório no canal BandSports. Também dá para assistir ao vivo e de graça no site da Band (www.band.uol.com.br) e na plataforma BandPlay. Não precisa ser assinante ou pagar nada para ver.

A Bandeirantes não vai transmitir o treino ao vivo neste sábado porque vai exibir a última rodada do Campeonato Alemão na temporada. A partir das 13h, horário de Brasília, a emissora vai transmitir um VT com os melhores momentos do qualificatório.

