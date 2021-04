Rio de Janeiro voltará a sediar jogos do Campeonato Carioca;

A prefeitura do Rio de Janeiro divulgou um decreto nesta sexta-feira (2) em que autoriza o retorno de jogos de futebol e demais competições esportivas de auto rendimento no município. O prefeito Eduardo Paes havia proibido os eventos na capital fluminense, desde o dia 26 de março, como medida para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus.

Segundo o decreto publicado no Diário Oficial nesta sexta, “ficam igualmente permitidas as competições e treinamentos de modalidades esportivas de alto rendimento, vedada em qualquer caso a presença de público”.

Quando voltam os jogos no Rio de Janeiro ?

O decreto publicado nesta sexta-feira (2) autoriza o retorno de competições esportivas e jogos no Rio de Janeiro a partir do dia 9 de abril. As novas normas valerão até o próximo dia 19 deste mês. No entanto, embora o município volte a sediar os duelos, a presença do público ainda está proibida.

A Cidade Maravilhosa não recebe partidas do Campeonato Carioca desde o dia 26 de março, e diante deste cenário, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) precisou então realocar os duelos que ocorreriam na cidade.

Com o retorno da capital no calendário do Campeonato Carioca 2021, cerca de cinco estádios voltarão a receber jogos do Estadual. Sendo eles: Maracanã, Nilton Santos, São Januário, Moça Bonita e Luso-Brasileiro. Assim, equipes como Vasco, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Bangu e Portuguesa retornarão à realizar os duelos em suas casas.

Quais estádios recebem o Campeonato Carioca 2021?

Sem os estádios do município do Rio de Janeiro, a Ferj então precisou realocar diversas partidas para outras cidades do Estado. Seis destinos então passaram a receber os confrontos do Campeonato Carioca: Duque de Caxias, Mesquita, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Saquarema e Volta Redonda.

Embora a Cidade Maravilhosa possa voltar a receber jogos do Estadual, as partidas da 8ª rodada da competição, que ocorreria no município, ainda estão vetadas e serão realizadas em outros locais. Confira os locais e jogos.

Vasco x Bangu – Raulino de Oliveira (Volta Redonda)

Botafogo x Portuguesa – Giulite Coutinho (Mesquita)

Madureira x Flamengo – Raulino de Oliveira (Volta Redonda)

Macaé x Fluminense – Raulino de Oliveira (Volta Redonda)

Como está a Covid-19 no Rio de Janeiro?

O novo decreto publicado pela prefeitura da capital fluminense possui medidas para serem adotadas até o dia 19 de abril. No entanto, os números de casos na cidade continuam altos e nas últimas 24h, o Rio registrou 246 mortes. No total, 20.687 pessoas perderam sua vida para a doença na capital.

