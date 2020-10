Robinho no Santos: entenda a polêmica sobre a contratação do atacante

Robinho já passou por exames e treinou pela primeira vez no Santos. O atacante de 36 anos está sem jogar há três meses e ainda não tem data para estrear. No entanto, a sua contratação tem dado o que falar. Afinal, o jogador é processado por estupro na Itália, e chegou a ser condenado em primeira instância.

Assim, nem todos os torcedores ficaram contentes com a notícia da volta de Robinho ao Santos. Para piorar, o clube oficializou a contratação no dia 10 de outubro, Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. Tanto nas redes sociais quanto na imprensa, a chegada do atacante foi tratada como um desrespeito às vítimas.

O processo contra Robinho

Em 2017, Robinho foi condenado a nove anos de prisão pelo estupro coletivo de uma mulher albanesa de 22 anos. O caso ocorreu em 2013, em uma boate de Milão, na época em que o atacante jogava no Milan. De acordo com a denúncia, Robinho e mais cinco amigos intoxicaram a vítima com álcool antes de cometer o crime.

O atacante, então, recorreu da decisão judicial em liberdade. Quando foi condenado em primeira instância, Robinho ainda atuava no Atlético-MG. Deixou o clube ao fim de seu contrato, assim que a temporada acabou. Em seguida, foi jogar no futebol turco.

Segundo a defesa do jogador, a Justiça italiana só considera o réu condenado depois da sentença final, ou seja, quando não cabe mais recurso. Dessa forma, de acordo com os advogados, Robinho não está foragido e poderia até entrar na Itália sem ser preso.

No entanto, Robinho não viajou para a Itália com seu ex-time, o Istanbul Basaksehir, para enfrentar a Roma na Liga Europa do ano passado. Segundo a imprensa europeia, o clube teria optado por preservar o atacante, a fim de evitar problemas com a Justiça italiana.

A volta de Robinho ao Santos

Antes de voltar para o Santos, Robinho vinha esquentando o banco de reservas no Basaksehir. Ele não entra em campo desde julho, quando jogou apenas dois minutos em uma partida do Campeonato Turco. A última vez que ele balançou as redes em um jogo oficial foi em maio de 2019.

Robinho chegou ao Santos a custo zero e assinou por cinco meses, com um salário simbólico. A princípio, ele ganhará apenas R$ 1.500 por mês. No entanto, o contrato prevê um bônus de R$ 300 mil depois dos primeiros dez jogos. Caso ele complete 15 partidas, ganhará mais R$ 300 mil.

“Aqui sempre foi a minha casa. Meu objetivo é ajudar dentro e fora de campo, e fazer o Santos voltar ao lugar mais alto, que é de onde nunca deveria ter saído”, declarou Robinho ao site do clube após o anúncio oficial.

Apesar de todas as controvérsias, o Santos tratou a chegada de Robinho com pompa e celebrou a “Last Pedal”, referência à série “The Last Dance”, da Netflix, sobre a trajetória de Michael Jordan. Resta saber se as últimas pedaladas do atacante realmente serão na Vila Belmiro, pois ele já declarou que pretende se aposentar no Santos.

O último capítulo de uma das maiores histórias do Santos. O Pedalada está de volta. #TheLastPedal 🚲 pic.twitter.com/abvxP7P38h — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 10, 2020

Títulos de Robinho pelo Santos

Revelado na Vila Belmiro, Robinho virou ídolo do Santos no mesmo ano em que subiu para os profissionais. Com a sua característica pedalada na final contra o Corinthians, ele foi o grande destaque do título brasileiro de 2002, quando o clube quebrou um jejum de 18 anos sem conquistas. Ele voltaria a ganhar um Brasileirão pelo Peixe, em 2004.

Desde que deixou o Santos pela primeira vez, em 2005, para jogar no Real Madrid, Robinho já voltou três vezes ao clube que o revelou. No primeiro retorno, em 2010, conquistou Copa do Brasil e Paulistão. Depois, passou quatro temporadas no Milan e então voltou ao Santos em 2014, para ser novamente campeão estadual.

Em sua quarta passagem pelo Santos, Robinho tentará ganhar mais do que títulos. O primeiro desafio do atacante será provar sua inocência e superar a desconfiança dos torcedores. Em campo, sua chegada é um alívio para o técnico Cuca e a diretoria. Afinal, o clube ficará três janelas sem contratar ninguém após a punição da Fifa pela dívida na compra de Soteldo.