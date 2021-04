Rubens Barrichello toma vacina contra Covid aos 48 anos de idade

Sempre alvo de brincadeiras na internet por conta de seus vice-campeonatos de Fórmula 1, o ex-piloto Rubens Barrichello tomou a vacina contra a Covid-19, antes da maioria dos brasileiros. O competidor de Stock Car mora atualmente na Flórida, nos Estados Unidos, e por lá, os moradores a partir dos 18 anos já começaram a receber a dose única liberada pelo Estado.

Barrichello publicou em suas redes sociais o momento da vacina, e mesmo relembrando as piadas que o rotulavam como “lento”, não escondeu a emoção de receber sua dose contra o novo coronavírus. “Chegamos até a brincar com isso, mas aqui não tem brincadeira mais. Desejo esta emoção a todos, todos, todos. Vacinado!”, escreveu o paulista de 48 anos.

Chegamos ate a brincar com isso mas aqui nao tem brincadeira mais. Desejo esta emoçao a todos todos todos. Pqp…. vacinado🙏🏻💉💉💨❤️ em Orlando, Florida https://t.co/4O3KYiGji9 — Rubens Barrichello (@rubarrichello) April 6, 2021

Os fãs de Rubinho não deixaram de parabenizar o piloto nos comentários, mas como sempre, entraram na brincadeira. “É BCG”, escreveu um seguidor. “E ainda o povo zoa que você é atrasado”, brincou outro. E mais seguidores de Barrichello entraram na zoeira: “vai fazer piada com o cara agora! Tomou vacina na sua frente!”

Entenda o motivo dos memes com Rubens Barrichello

Recordista de GPs, com mais de 320 largadas na história, Rubinho é um dos maiores pilotos da categoria. No entanto, o brasileiro nunca foi campeão de uma temporada da Fórmula 1. Em 18 anos, Barrichello chegou a ser vice em 2002 e 2004, por isso, os memes com Rubens Barrichello zoam o piloto dizendo que ele é lento. As brincadeiras viraram marca no Brasil, e é comum ver várias pessoas zoando com o piloto.

O brasileiro correu por seis anos na Ferrari. Na equipe italiana, ele tinha como parceiro Michael Schumacher. Principalmente nesse período, Rubinho sofreu com piadas por ficar muitas vezes atrás do alemão nas corridas.

Atualmente com 48 anos, Rubinho namora a jornalista Paloma Tocci, de 38 anos. Embora não esteja mais na F1, o piloto ainda corre na Stock Car.

Como está a vacinação da Covid-19 nos EUA?

Os moradores dos Estados Unidos acima dos 18 anos já estão sendo vacinados. Cerca de três milhões de pessoas recebem a dose diariamente no país. E, já são mais de 106 milhões de pessoas que receberam a primeira dose do imunizante.

Por outro lado no Brasil, a vacinação ainda não chegou às pessoas abaixo dos 60 anos, a não ser para grupos prioritários.

