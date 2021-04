Sacramento Kings x Lakers: onde assistir e horário da NBA hoje – 02/04

Sacramento Kings e Los Angeles Lakers entram em quadra nesta sexta-feira (02), a partir das 23h (horário de Brasília), no Golden 1 Center, pela temporada 2020/2021 da NBA. De um lado, uma equipe que sofre com a ausência de Lebron James, enquanto no outro um time que busca pela recuperação. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Sacramento Kings x Lakers: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo entre Sacramento Kings x Lakers não possui transmissão na TV. Entretanto, você pode assinar o serviço da NBA em site oficial (watch.nba/) e assinar de acordo com os valores disponíveis.

Como chegam as equipes para o confronto?

A equipe de Sacramento aparece em 11º lugar na Conferência Oeste contabilizando vinte e duas vitórias pontos no total. Dessa maneira, apostam em Harrison Barnes e De’Aaron Fox, responsáveis pela vitória na última quarta-feira (31).

Do outro lado, o time de Los Angeles sofre com a ausência de Lebron James por lesão. Em 4ª posição com trinta vitórias, o Lakers segue na busca para se garantir nos playoffs.

Outros jogos da sexta-feira na NBA

Nesta sexta-feira (02), outros confrontos pela NBA também acontecem. Então, confira todos os jogos e horários de cada um.

Toronto Raptors x Golden State Warriors – 20h

Boston Celtics x Houston Rockets – 20h30

New York Knicks x Dallas Maverick – 20h30

Indiana Pacers x Charlotte Hornets – 21h

Memphis Grizzlies x Minnesota Timberwolves – 21h

New Orleans Pelicans x Atlanta Hawks – 22h

Utah Jazz x Chicago Bulls – 22h

Portland Trail Blazers x Milwaukee Bucks – 23h

Suns x Thunder – 23h

FICHA TÉCNICA

Sacramento Kings x Los Angeles Lakers

Data: 2 de abril de 2021

Local: Golden 1 Center

Horário: 23h (horário de Brasília)

Onde assistir: NBA Pass

