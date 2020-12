Santos goleia Grêmio por 4 a 1 e avança à semifinal da Libertadores

O Santos goleou o Grêmio e está na semifinal da Copa Libertadores. Jogando na Vila Belmiro, na noite desta quarta-feira (16), a equipe venceu os gaúchos por 4 a 1, e é o segundo brasileiro a avançar na competição. Na noite de ontem, o Palmeiras também se classificou.

Com gols de Kaio Jorge (2x), Marinho e Laércio, Peixe goleou nesta noite e agora espera pelo vencedor do confronto entre Racing x Boca Juniors. O primeiro jogo acontece nesta quarta-feira, e o segundo, no dia 23 de dezembro.

Santos goleia Grêmio e avança na Libertadores

Aos 11 segundos de partida, o atacante Kaio Jorge aproveitou o vacilo da zaga do Grêmio e abriu o placar na Vila Belmiro. Com o gol sofrido, a equipe de Renato Gaúcho foi pra cima e no contra-ataque, o Peixe fez mais um, mas desta vez com Marinho.

Na segunda etapa, embora estivesse se classificando, a equipe de Cuca foi pra cima e aos 8 minutos, fez o 3 a 0, com Kaio Jorge, novamente. Então, o Grêmio se lançou ao ataque, e conseguiu fazer o gol de honra com Thaciano, aos 35 minutos. No entanto, no final da partida, o Santos chegou a mais um, dessa vez com Laércio.

Kaio Jorge entra para a história

Com o gol aos 11,4 segundos, o atacante Kaio Jorge se tornou o autor do quinto gol mais rápido em toda história da competição. Além disso, o jovem é então o brasileiro que balançou a rede mais cedo na Libertadores.

Cai invencibilidade do Grêmio

Com a derrota para o Santos, caiu a invencibilidade do Grêmio. O curioso, é que a última derrota dos gaúchos até então tinha ocorrido justamente para o Peixe. Na ocasião, a equipe de Cuca ganhou por 2 a 1, na Vila Belmiro.

Próximos jogos de Santos e Grêmio

Após golear o Grêmio, o Santos volta a campo neste domingo (21) para enfrentar o Vasco, pelo Brasileirão, no São Januário. Já os gaúchos jogam contra o Sport, no sábado (20), na Ilha do Retiro.