São Silvestre 2022: tudo sobre a tradicional corrida de SP

O evento é realizado na capital paulista anualmente no dia 31 de dezembro.

A 97° edição da corrida internacional São Silvestre 2022 será realizada, como já é tradição, na capital paulista no dia 31 de dezembro. O percurso de 15 quilômetros pode ser percorrido por todos, maiores de idade, que fizerem sua inscrição, que vão até 30 de novembro. A realização do evento esportivo é da Cásper Líbero em parceria com a TV Gazeta.

O que é a corrida de São Silvestre?

Criada em 1925, a São Silvestre é a corrida de rua mais tradicional do Brasil. O evento é realizado anualmente em São Paulo na manhã do dia 31 de dezembro. Além de ser véspera de Ano Novo, a data também marca o Dia de São Silvestre, papa católico que foi canonizado, daí surgiu o nome. A corrida é aberta ao público e pessoas maiores de 18 anos, do mundo todo, podem participar.

Emissoras de televisão aberta, como a TV Globo, costumam transmitir o evento ao vivo. Em 2020, a corrida foi cancelada por conta da pandemia de COVID-19 e retornou em 2021. No ano passado, no entanto, foi realizado um protocolo para evitar a contaminação pelo vírus.

Qual do circuito da São Silvestre 2022?

O percurso da São Silvestre não sofre alterações desde 2017 e deve se repetir em 2022. Com 15 quilômetros, a corrida começa e termina no coração de São Paulo, na avenida Paulista.

A corrida tem sua largada próximo ao número 2000 e sua chegada perto do 900, em frente ao prédio da Cásper Líbero.

Local da largada: Avenida Paulista próximo ao número 2000

Local da chegada: Avenida Paulista na altura do número 900, em frente ao Edifício Cásper Líbero

Quando é a corrida?

Todos os anos, a corrida é feita no dia 31 de dezembro. Segundo o regulamento oficial, a previsão é que a largada seja autorizada às 8h05 (horário de Brasília) para o pelotão geral. Para cadeirantes, o início é mais cedo, às 7h25 (horário de Brasília). Atletas de elite do sexo feminino também largam antes, às 7h40, já os atletas homens saem às 8h05, junto com o pelotão geral.

Data da corrida: 31 de dezembro

Largada pelotão geral, pelotão premium e atletas de elite masculino: 8h05 (horário de Brasília)

Largada atletas de elite feminino: 7h40 (horário de Brasília)

Largada cadeirantes: 7h25 (horário de Brasília)

De acordo com o regulamento, a prova total tem duração de três horas e dez minutos para todos os pelotões. Desse tempo, 40 minutos é o limite para que o corredor faça sua largada. Ou seja, o atleta tem de iniciar a corrida até às 8h45. Após esse horário, a área será interditada.

O participante que estourar o tempo máximo da prova, será convidado a se retirar do percurso. Aqueles que continuarem correndo não estarão sob responsabilidade ou cuidados da organização do evento.

Premiação da corrida

O regulamento da São Silvestre informa que apenas os cinco primeiros atletas de elite que completarem o percurso serão premiados. A esses participantes, serão entregues troféus.

Outros corredores que completarem o circuito receberam uma medalha de participação da prova, referente a sua categoria.

Premiação com troféu e dinheiro são exclusivas dos atletas de elite. Os prêmios serão divulgados no site da corrida até 30 dias antes da realização do evento.

Todos os atletas cadeirantes receberão uma medalha por participar da prova. Mas os três primeiros que cruzarem a linha de chegada serão contemplados com um troféu ou medalha especial.

Inscrições da São Silvestre

Conforme consta no regulamento, as inscrições ficam abertas no período de 30 de setembro a 30 de novembro, até às 14h. São disponibilizadas 35 mil vagas para a corrida. Os interessados podem se inscrever pelo site www.ticketsports.com.br, pela página http://www.saosilvestre.com.br/ ou pelo aplicativo Ticket Sports.

Os participantes têm duas opções, a primeira é fazer inscrição no pelotão geral, em que eles receberão um kit com camiseta e mochila e largaram juntos, com número limitado de pessoas. O valor é de R$ 230,00.

Também há a possibilidade de se inscrever no pelotão premium, que dá direito a um kit com camiseta, mochila, agasalho, boné e meia, além de acesso a serviços de hidratação, lanche pré-prova, isotônicos, banheiros e exclusivos e largada com número limitado de participantes. O valor é de R$ 850,00. Os pagamentos podem ser feitos por pix, boleto bancário ou cartão de crédito.

Também é possível dividir a quantia em até três vezes, mas com pagamento de juros. Além disso, pessoas acima de 60 anos têm 50% de desconto em qualquer tipo de inscrição.

Inscrição Pelotão Geral – (masculino e feminino) - R$ 230,00

Inscrição Pelotão Premium – (masculino e feminino) - R$ 850,00

Inscrição para atletas de elite

No caso dos atletas de elite, ainda existem duas categorias, A e B.

Elite A

Podem participar dessa categoria, os atletas convidados pela YESCOM, uma das organizadores do evento, e atletas que enviarem currículos comprovando sua participação em outros eventos oficiais e que provem ter atingido o tempo mínimo necessário nas provas. O envio dos currículos pode ser feito até o dia 5 de dezembro de 2022 para o e-mail faleconosco@saosilvestre.com.br.

Elite B

Para entrar nessa categoria, os atletas precisam enviar um e-mail para o faleconosco@saosilvestre.com.br com currículo que comprove sua participação em provas oficiais e seu tempo referencial mínimo. A inscrição deve ser feita até dia 30 de novembro às 14h.

Retirada dos kits

O regulamento informa que a retirada dos kits para participantes dos pelotões geral e premium será realizada nos dias 27, 28 e 29 de dezembro de 2022, das 10h às 20h e no dia 30 de dezembro de 2022, das 10h às 16h no Palácio das Convenções do Anhembi – Hall Nobre. O endereço é: Avenida Olavo Fontoura, 1.209, Santana – São Paulo/SP.

Já para os atletas de elite, a retirada é feita no dia 30 de dezembro, das 10h às 12h no Hotel Comfort Nova Paulista. O endereço do local é Rua Vergueiro, 2740 - Vila Mariana - São Paulo/SP.