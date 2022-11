Jogos das oitavas da Champions 2022/23: os 8 confrontos definidos

Em sorteio realizado na manhã desta segunda-feira, 07 de novembro, a UEFA definiu todos os jogos das oitavas da Champions League em Nyon, na Suíça. O destaque fica no duelo entre PSG e Bayern de Munique. Confira todos os confrontos das oitavas na Champions e quando os jogos vão acontecer.

Jogos das oitavas de final da Champions 2022/23

Estão definidos os jogos das oitavas de final da Champions! Na manhã desta segunda-feira, a UEFA realizou o sorteio do mata-mata em Nyon, na Suíça.

Com a presença de figuras importantes da UEFA e ex-jogadores, o sorteio foi feito sem maiores complicações. As dezesseis equipes foram colocadas em dois potes.

O destaque do sorteio ficou para o jogo entre Liverpool e Real Madrid, reedição da final do ano passado, e o encontro de PSG e Bayern de Munique.

Confira todos os jogos das oitavas de final. (Os times da direita jogam a volta em casa).

RB Leipzig x Manchester City Club Brugge x Benfica Liverpool x Real Madrid Milan x Tottenham Eintracht Frankfurt x Napoli Borussia Dortmund x Chelsea Inter de Milão x Porto PSG x Bayern de Munique

Quando vai ser as oitavas da Champions 2022

As oitavas de final serão disputadas em fevereiro e março de 2023, entre jogos de ida e volta. Com o calendário definido pela UEFA, dá para saber em quais dias as equipes entram em campo.

Os jogos de ida vão acontecer em 14, 15, 21 e 22 de fevereiro de 2023, enquanto as partidas de volta estão agendadas para 7, 8, 14 e 15 de março no ano que vem. Lembrando que times do pote 1 sempre vão decidir em casa.

Não tem gol fora de casa. Em caso de empate na soma dos placares, a prorrogação será iniciada. Se nada mudar, a disputa de pênaltis define quem avança para a próxima fase.

Confira o calendário da Champions.

Oitavas de final: 14, 15, 21 e 22 de fevereiro e 7, 8, 14 e 15 de março de 2023

Quartas de final: 12, 11 e 19, 18 de abril de 2023

Semifinais: 9, 10 e 16, 17 de maio de 2023

Final: 10 de junho de 2023

Onde vai ser a final da Champions 2023

A final da Champions League está marcada para 10 de junho de 2023 no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia.

O estádio foi construído para apoiar a candidatura da Turquia aos Jogos Olímpicos de 2008, inaugurado em 2002. Hoje, o espaço é a casa da Seleção Turca. A capacidade do estádio é de 75 mil torcedores.

Esta vai ser a segunda final da competição da UEFA no Estádio Olímpico na Turquia. Em 2005, Liverpool e Milan disputaram o título da Champions e, nos pênaltis, os ingleses ganharam o troféu. No tempo normal, as equipes ficaram em 3 a 0 e, no intervalo, o Milan empatou.

