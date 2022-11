Quem são os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2022

Confira todos os atletas que irão disputar a Copa do Mundo do Catar em novembro e dezembro

Depois de muita espera, a lista dos 26 convocados da Seleção Brasileira está aqui! O técnico Tite convocou na tarde desta segunda-feira, 07/11, os jogadores que vão defender o Brasil na Copa do Mundo do Catar em novembro e dezembro. Neymar e Vini Junior estão presentes, enquanto Everton Ribeiro e Pedro são surpresas da lista. Confira os convocados e as informações do Brasil na Copa.

A Seleção Brasileira estreia contra a Sérvia na Copa do Mundo. A deleção do Brasil viaja para o Catar em 19 de novembro, com o início dos treinos no dia 20 em Doha.

Aproveite para ver quem ficou de fora da convocação.

Convocados da Seleção Brasileira para a Copa 2022

A lista dos 26 jogadores da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo está formada! Nesta segunda, o técnico Tite relevou a lista dos atletas que vão representar a equipe canarinho no Catar em novembro e dezembro deste ano.

Neymar, Vini Júnior, Militão e o goleiro Alisson não poderiam faltar na lista, enquanto Everton Ribeiro e Pedro são as surpresas, assim como Gabriel Martinelli.

Enquanto isso, Philippe Coutinho e Guilherme Arana, lesionados, estão fora da competição.

Confira todos os convocados da Seleção Brasileira para a Copa de 2022.

Goleiros convocados da Seleção Brasileira

Alisson - 30 anos (Liverpool)

Ederson - 29 anos (Manchester City)

Weverton - 34 anos (Palmeiras)

Laterais convocados da Seleção Brasileira

Daniel Alves - 39 anos (Pumas)

Danilo - 31 anos (Juventus)

Alex Sandro - 31 anos (Juventus)

Alex Telles - 29 anos (Sevilla)

Zagueiros convocados da Seleção Brasileira

Bremer - 25 anos (Juventus)

Éder Militão - 24 anos (Real Madrid)

Marquinhos - 28 anos (PSG)

Thiago Silva - 38 anos (Chelsea)

Meias convocados da Seleção Brasileira

Bruno Guimarães - 24 anos (Newcastle)

Casemiro - 30 anos (Manchester United)

Everton Ribeiro - 33 anos (Flamengo)

Fabinho - 29 anos (Liverpool)

Fred - 29 anos (Manchester United)

Lucas Paquetá - 25 anos (West Ham)

Atacantes convocados da Seleção Brasileira

Antony - 22 anos (Manchester United)

Gabriel Jesus - 25 anos (Arsenal)

Gabriel Martinelli - 21 anos (Arsenal)

Neymar - 30 anos (PSG)

Pedro - 25 anos (Flamengo)

Raphinha - 25 anos (Barcelona)

Richarlison - 25 anos (Tottenham)

Rodrygo - 21 anos (Real Madrid)

Vinicius Junior - 22 anos (Real Madrid)

O que acontece se jogadores se machucarem?

Mesmo com a lista de convocados já definida, pode acontecer de jogadores se machucarem e dessa maneira precisarem ser cortados de imediato.

O regulamento da FIFA indica, segundo o portal GE, que o jogador só poderá ser substituído em caso de lesão ou enfermidade grave 24h antes da estreia da seleção. Para o Brasil conta até o dia 23 de novembro, um dia antes da estreia.

O jogador convocado que substituiu o oficial pode ser de fora da lista dos 55 nomes. A autorização precisa passar também pela Comissão Médica da Fifa, conforme indicou o GE. O atleta também usará o mesmo número do jogador cortado.

Quando começa a Copa do Mundo?

A Copa do Mundo tem início em 20 de novembro, domingo, com a disputa entre Catar e Equador, além da cerimônia de abertura. A bola vai rolar a partir das 13h (Horário de Brasília), no Estádio Al Bayt, em Al Khor, no Catar.

Trinta e duas seleções disputam a Copa do Catar. Elas foram divididas em oito grupos de quatro cada, onde disputam por três rodadas a fase de grupos em pontos corridos. Somente os dois melhores de cada agrupamento é que avançam.

Lembrando que o critério de desempate funciona da seguinte maneira: a) saldo de gols, b) mais gols, c) confronto direto entre as equipes, d) menos cartões vermelhos e amarelos e e) sorteio.

Confira todos os grupos da Copa em 2022.

GRUPO A: Catar, Equador, Senegal e Holanda

GRUPO B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales

GRUPO C: Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia

GRUPO D: França, Austrália, Dinamarca e Tunísia

GRUPO E: Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão

GRUPO F: Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos

GRUPO G: Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões

GRUPO H: Portugal, Gana, Uruguai e Coréia do Sul

Quando o Brasil estreia na Copa do Catar?

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo em 24 de novembro, quinta-feira, contra a Sérvia pela primeira rodada da fase de grupos.

O Brasil está no grupo G ao lado da Sérvia, Camarões e a Suíça. Na Copa de 2018, o elenco de Tite também enfrentou Suíça e a Sérvia na fase de grupos, garantindo-se em primeiro lugar.

Serão três jogos na primeira fase entre si, onde os dois melhores de cada grupo avançam até as oitavas de final. O Brasil é favorito ao lado da França, Argentina, Bélgica, Portugal, Dinamarca e Espanha.

Confira a agenda na fase de grupos dos jogos do Brasil.

Primeira rodada:

Brasil x Sérvia (Quinta-feira, 24/11) - 16h

Estádio Nacional de Luxais

Segunda rodada:

Brasil x Suíça (Segunda-feira, 24/11) - 13h

Estádio 974

Terceira rodada:

Brasil x Camarões (Quinta-feira, 24/11) - 16h

Estádio Nacional de Lusail

