Max Verstappen largará da pole position depois de liderar a qualificação para o GP do México de Fórmula 1. Veja como e quando você pode assistir à corrida.

Sem corrida da Fórmula 1 na Band hoje, veja onde assistir GP do México

Os eleitores vão às urnas neste domingo, 30 de outubro de 2022, com isso, a tradicional transmissão corrida da Fórmula 1 na Band não será exibida na TV aberta. Mas a boa notícia para os fãs da F1 é que o Grande Prêmio do México 2022 poderá ser assistido pelo internet e de graça. Veja como acompanhar o circuito, que vai começar 17h (Horário de Brasília).

Quando é o GP do México de F1?

• Data: domingo, 30 de outubro de 2022

• Hora de início: 17 horas (horário de Brasília)

A 20ª rodada da temporada 2022 da F1, o GP do México no Autódromo Hermanos Rodriguez, começa às 17h neste domingo, 30 de outubro.

Como assistir a corrida da Fórmula 1 hoje?

No Brasil, a corrida da Fórmula 1 será transmitida ao vivo pela BandSports. A transmissão ao vivo pelo site da BAND (www.band.uol.com.br) e o aplicativo BandPlay também estarão disponíveis no país.

A BandSports, que transmite as corridas de F1, está disponível em operadoras como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Sérgio Maurício conta a história da corrida ao lado dos comentaristas Felipe Giaffone e Reginaldo Leme. Direto do paddock, Mariana Becker traz as informações exclusivas dos bastidores.

Quem venceu o GP do México no ano passado?

Max Verstappen, da Red Bull, venceu o Grande Prêmio do México em 2021, no Autódromo Hermanos Rodríguez, a Cidade do México. Fecharam o pódio Lewis Hamilton, da Mercedes e Sergio Perez, também da Red Bull.

Na temporada passada, Verstappen e Lewis disputaram ponto por ponto entre as corridas o título. No México o holandês levou a melhor com o tempo de 1:38:39.086 total.

Já Bottas foi quem marcou a volta mais rápida, conquistando também a pole position no treino classificatório do sábado.

Quantas corrida da Fórmula 1 faltam para acabar a temporada da F1?

Com o GP do México neste fim semana, são 20 corridas disputadas na temporada 2022 da Fórmula 1. Agora faltam apenas duas provas para acabar o ano.

Com 391 pontos na liderança da classificação, Max Verstappen conquistou o bicampeonato da Fórmula 1. Os pilotos só disputam as posições na tabela até o fim da temporada. A Red Bull também conquistou o título no Campeonato de Construtores.

GP do México - 28 a 30 de outubro no Autódromo Hermanos Rodríguez

GP do Brasil - 11 a 13 de novembro no Autódromo José Carlos Pace

GP de Abu Dhabi - 18 a 20 de novembro no Circuito de Yas Marina

