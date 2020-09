Champions League: onde será a final de 2021 e quem lidera as apostas

A Champions League da temporada 2020/2021 ainda está nas fases preliminares, mas as apostas sobre quem estará na grande final já começaram. Afinal, depois de uma edição atípica por causa da interrupção forçada pela pandemia do coronavírus, o maior campeonato interclubes do mundo voltou ao seu calendário normal.

Assim, a fase de grupos da Champions League começará no dia 20 de outubro. O sorteio das chaves, aliás, será no dia 1º de outubro. Já a fase final terá início no dia 16 de fevereiro de 2021, Diferente da última edição, em que os duelos eliminatórios aconteceram em jogo único e campo neutro, o mata-mata deverá ter jogos de ida e volta nas casas dos clubes mandantes.

Final da Champions League em 2021

A grande final da Champions League está marcada para o dia 29 de maio de 2021, no Estádio Olímpico de Atatürk, em Istambul, na Turquia. A capital turca já deveria ter recebido a decisão de 2020. No entanto, devido à pandemia, todos os jogos da fase final aconteceram em Lisboa.

Aliás, antes das mudanças de calendário causadas pelo coronavírus, a final de 2021 estava marcada para acontecer em São Petersburgo. Assim, os russos só receberão a grande decisão da Champions no ano seguinte, em 2022.

Champions League terá público em 2021?

Outro indicativo de que a Champions League de 2020/2021 será mais “normal” que a edição anterior é a possibilidade da volta do público aos estádios. Afinal, o primeiro teste já aconteceu na decisão da Supercopa da Uefa.

Atual campeão da Champions, o Bayern de Munique bateu o Sevilla, vencedor da Liga Europa, diante de 15 mil pessoas em Budapeste, na Hungria. O jogo serviu como um teste para a Uefa, que estuda liberar a entrada limitada de torcedores também nas partidas da Liga dos Campeões e da Nations League.

Favoritos nas apostas

Se ainda é cedo para prever quando o público voltará aos estádios europeus, os apostadores não perdem tempo e já registram seus palpites sobre os favoritos para levantar a taça orelhuda no dia 29 de maio do próximo ano. Veja a seguir quais são os clubes mais cotados ao título segundo os sites de aposta.

Bayern de Munique

O atual campeão é o favorito a conquistar o bicampeonato na maioria dos sites de apostas, que pagam a partir de R$ 4,50 para cada real apostado no título do Bayern. A base vencedora foi mantida, embora o maestro do meio-campo, Thiago Alcântara, tenha saído rumo ao Liverpool.

Manchester City

Em alguns sites de aposta, o time de Pep Guardiola chega a superar o Bayern de Munique como o favorito ao título da Champions League na final de 2021. A média da cotação está em 5,50. No entanto, o time inglês nunca conseguiu passar das semifinais do torneio. Na última edição, aliás, parou nas quartas diante do Lyon.

Liverpool

De acordo com o site Transfermarkt, o Liverpool é o dono do elenco mais caro do mundo. Assim, não é de se estranhar que o campeão inglês e hexacampeão europeu esteja novamente entre os favoritos vencer a Champions. Os sites de aposta pagam em torno de R$ 7 para cada real apostado no título dos Reds em 2021.

PSG

Finalista da última edição, o time liderado por Neymar e Mbappé chega “mordido” à Champions League e já entra como um dos favoritos a voltar à final. Nos sites de apostas, a equipe francesa aparece em quarto lugar na lista dos mais cotados para levantar a taça, com odds em torno de R$ 9 para 1.

Real Madrid

O maior vencedor da Champions League não poderia ficar fora da lista dos favoritos ao título em 2021. Afinal, o elenco comandado por Zinedine Zidane vem do título espanhol e confia na evolução de jovens talentos como Rodrygo e Vinícius Júnior para buscar o 14º troféu da competição. As cotações para o título do Real Madrid está na casa de 11 para 1.

Barcelona

Mesmo depois da eliminação traumática com a goleada sofrida para o Bayern de Munique na edição passada, o gigante catalão conseguiu segurar o astro argentino Lionel Messi no elenco por mais uma temporada. Ele terá a ajuda de nomes como Coutinho e Griezmann para dar a volta por cima em 2021. As apostas no Barcelona pagam cerca de R$ 15 para 1 por um titulo do Barça.

Juventus

Em alguns sites, a Juventus aparece à frente do Barcelona na lista dos favoritos nas apostas. Afinal, não se pode descartar um clube que conta com Cristiano Ronaldo. Sem vencer a Champions desde 1996, o título europeu é a prioridade máxima do clube italiano. Mas as cotações oscilam entre R$ 13 e R$ 17 para 1.