Sul-Americana terá novo formato em 2021: veja o que muda para seu time

A Conmebol decidiu que a Copa Sul-Americana ganhará um novo formato a partir de 2021 e anunciou as datas para a edição do ano que vem

A Conmebol decidiu que a Copa Sul-Americana ganhará um novo formato a partir de 2021 e anunciou as datas para a edição do ano que vem. O segundo torneio de clubes mais importante do continente terá uma fase de grupos, assim como a Libertadores. No entanto, a mudança gerou um conflito no calendário dos times brasileiros.

A alteração foi confirmada em reunião da Conmebol no dia 2 de outubro. Na mesma ocasião, foi anunciada a data da final da Sul-Americana de 2021: sábado, 6 de novembro. Já a decisão da Libertadores do ano que vem está marcada para o dia 20 de novembro.

Será a primeira vez que a Copa Sul-Americana terá fase de grupos. A competição começou em 2002 e, desde então, aconteceu sempre no formato de mata-mata. No entanto, a saída precoce de times brasileiros fez a Conmebol repensar o regulamento.

Na edição de 2020, por exemplo, clubes tradicionais como Fluminense e Atlético-MG foram eliminados depois de apenas dois jogos. Assim, o torneio deixou de atrair duas grandes torcidas logo no começo. Com uma fase de grupos, os times são obrigados a disputar pelo menos seis partidas. Com mais jogos, os direitos de transmissão ficam mais valorizados, pois os clubes do Brasil rendem mais audiência.

Novo formato da Sul-Americana 2021

Dessa forma, a partir de 2021, a Copa Sul-Americana seguirá o exemplo da Liga Europa, que também tinha formato de mata-mata até 2004. Segundo a Conmebol, a inclusão da fase de grupos no torneio continental fará com que os clubes e países ganhem mais visibilidade. Lembrando que a Sul-Americana agora também dá vaga para o Mundial de Clubes.

Fase preliminar

A Copa Sul-Americana passará a ter uma fase preliminar, disputada por 32 clubes, sendo quatro classificados de cada país – exceto brasileiros e argentinos, que entram diretamente na próxima fase. Jogos de ida e volta decidirão os dois representantes de cada país que na fase de grupos da competição.

Fase de grupos

Na etapa seguinte, portanto, os 16 times classificados na fase preliminar se juntam a seis brasileiros, seis argentinos e quatro eliminados na pré-Libertadores. Os 32 participantes formarão oito grupos de quatro integrantes cada um. O sorteio das chaves está marcado para o dia 14 de abril de 2021.

Assim, na fase de grupos, os times se enfrentam em jogos de ida e volta, como acontece na Libertadores. A diferença é que apenas o vencedor de cada chave avança para as oitavas de final da Sul-Americana de 2021.

Mata-mata

Os oito vencedores dos grupos da Copa Sul-Americana avançam às oitavas de final junto com os terceiros colocados de cada grupo na Copa Libertadores. O sorteio dos confrontos acontece no dia 2 de junho de 2021. A partir desta fase, portanto, tudo continua como já estava: jogos eliminatórios de ida e volta até a decisão.

Datas da Sul-Americana 2021

Os jogos de ida da fase preliminar da Copa Sul-Americana estão marcados para o dia 17 de março de 2021. A volta será no dia 7 de abril. Esta etapa, no entanto, terá apenas times de Bolívia, Chile, Peru, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Colômbia e Equador.

A fase de grupos começa no dia 21 de abril, uma semana após o sorteio. A Conmebol separou outras cinco datas para as rodadas de cada chave: 28 de abril, 5 de maio, 12 de maio, 19 de maio e 26 de maio. Veja a seguir as datas do mata-mata.

Oitavas de final: 14 e 21 de julho

Quartas de final: 11 e 18 de agosto

Semifinais: 22 e 29 de setembro

Final: 6 de novembro

Calendário dos times brasileiros

O novo formato da Copa Sul-Americana criou um conflito de calendário para os clubes brasileiros. Afinal, os jogos da terceira e da quarta fase da Copa do Brasil estão marcados para as mesmas datas reservadas pela Conmebol para a fase de grupos da competição continental.

Assim, a CBF deverá anunciar mudanças para a Copa do Brasil do ano que vem. Uma das opções é alterar as datas para evitar o choque de calendário. Ou, então incluir os times classificados para a Sul-Americana entre as equipes que entram diretamente nas oitavas de final.

Em 18 edições da Copa Sul-Americana, o Brasil soma apenas quatro títulos. O Inter foi o primeiro brasileiro a vencer a competição, em 2008. Depois, o São Paulo levantou a taça em 2012. A Chapecoense foi a campeã de 2016, e o Athletico-PR venceu em 2018. Boca Juniors e Independiente, com dois títulos cada, são os maiores campeões do torneio. O último a levantar o troféu foi o Independiente del Valle.