Tem corrida da Fórmula 1 hoje? Próximo GP da F1 em 2023

Após a vitória de Max Verstappen, da Red Bull, no Canadá, os pilotos se preparam para a próxima prova do calendário da Fórmula 1 na temporada. Oito etapas já foram realizadas até aqui, mas tem corrida da Fórmula 1 hoje, 25 de junho, para assistir? Saiba quando será o próximo desafio e o calendário.

Tem corrida da Fórmula 1 hoje neste domingo?

Neste domingo, 25 de junho de 2023, não haverá treinos ou provas da F1. A próxima corrida da Fórmula 1 será realizada entre os dias 30 de junho e 01 de julho com o Grande Prêmio da Áustria, no Circuito Red Bull Ring, na vila de Spielberg.

A programação contará com um treino livre, um classificatório, o treino da corrida sprint, a corrida sprint e a disputa oficial no domingo. Max Verstappen lidera o campeonato com folga, enquanto Sergio Perez, Fernando Alonso e Lewis Hamilton tentam descontar a diferença com o holandês da Red Bull.

São 23 corridas no calendário, mas a prova de Emilia-Romagna não aconteceu por conta das fortes chuvas na região, causando graves problemas aos moradores.

O GP da Áustria será é a nona corrida do calendário. Contando com a prova austríaca, faltam 14 etapas para o fim da temporada na Fórmula 1. Confira o calendário completo da F1 em 2023 aqui.

Onde assistir a Fórmula 1 no Brasil?

No Brasil, a Rede Bandeirantes é quem detém os direitos de transmissão da Fórmula 1 na TV aberta e nos canais pagos. É a única emissora que pode exibir as emoções dos treinos e corridas ao vivo.

O canal BandSports fica responsável por realizar a cobertura completa, enquanto a Band exibe os treinos no sábado e a corrida no domingo com narração de Sérgio Maurício e comentários de Reginaldo Leme, Max Wilson e Felipe Giaffone. Outra opção é acompanhar no F1 TV Pro, serviço da Liberty Media. O streaming custa R$ 26,99 por mês e R$ 200 o plano anual.

Conheça o circuito do GP da Áustria na Fórmula 1

A Áustria receberá os pilotos para a nona etapa da Fórmula 1. Ao todo, serão 71 voltas de 4.318 quilômetros no próximo domingo, em 1 de julho.

O espaço foi criado para substituir o circuito de aeródromo de Zeltweg em 1995. No ano seguinte, foi inaugurado com Jacques Villeneuve de campeão. Além disso, a corrida também ficou marcada por contar com o anúncio de aposentadoria do grande Gerhard Berger. Por fim, o Red Bull Ring só integrou o quadro oficial da Fórmula 1 como Grand Prix em 1970.

A pista traz uma série de curvas rápidas, exigindo cuidado e atenção durante as provas, principalmente a direita Rindt, uma homenagem ao primeiro campeão de F1 da Áustria.

Leia também:

Maiores campeões da Fórmula 1