Tem UFC hoje, 27 de maio? Confira o calendário da temporada 2023

A temporada 2023 do UFC começou em todo vapor. Disputas por cinturões, brasileiros no octógono e revanches históricas estão no calendário da elite das artes marciais. Saiba se neste sábado, 27 de maio, tem UFC hoje e qual é o próximo evento da temporada. Conheça todos os detalhes para não perder nenhuma luta.

Tem UFC hoje no calendário?

Não tem UFC neste sábado. O calendário do Ultimate Fighting Championship dá uma pausa neste fim de semana após a luta entre Mackenzie Dern e Angela Hill.

O apaixonado por artes marciais terá de esperar até o próximo fim de semana para assistir lutas e disputas inéditas no octógono mais famoso do planeta. A temporada começou e 17 competições já foram realizadas.

Além de grandes disputas entre atletas experientes e novatos, muitos brasileiros vão disputar desde o Card Preliminar até o Card Principal, com o cinturão em jogo.

Quando é a próxima luta?

O próximo evento é o UFC Vegas 74, marcado para sábado, 03 de junho, a partir das 19h, horário de Brasília, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A luta principal da noite vai ser entre os pesos-mosca, Kai Kara-France e Amir Albazi.

De acordo com a programação do UFC, não tem disputa por cinturão no sábado. Sete brasileiros estarão entre o Card Preliminar e Principal. São eles Philipe Lins, Luan Lacerda, Daniel Santos, Mateus Mendonça, Elizeu dos Santos, Ketlen Souza e Karine Silva.

UFC Vegas 74

Data: Sábado, 03 de junho de 2023

Local: Las Vegas, em Nevada, nos Estados Unidos

Horário do UFC hoje: a partir das 19h (Horário de Brasília)

Onde assistir: UFC Fight Pass

Onde assistir o UFC em 2023?

Na televisão aberta, a Bandeirantes transmite o evento aos sábados de acordo com a sua programação. Outra opção é acompanhar no UFC Fight Pass, serviço de streaming oficial para assinantes.

Por R$ 24,90 por mês, dá para assistir as lutas dos finais de semana, eventos históricos, programas e entrevistas especiais no Fight Pass. O plano anual sai por R$298.80 e dá para acessar no computador, tablet, smartv e no celular ao vivo.

As primeiras lutas são transmitidas de graça no UFC Brasil pelo Youtube e Facebook. É só sintonizar, não precisa pagar nada para assistir ao vivo.

