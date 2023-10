Tem UFC hoje? Como assistir o Jungle Fight e boxe hoje - 28/10

Estava com saudades? A programação do fim de semana está recheada de artes marciais e lutas que valem o cinturão em diferentes categorias, desde o UFC até o Jungle Fight, organização brasileira de MMA. Saiba qual é a agenda de lutas neste sábado, 28 de outubro, e como assistir ao vivo.

Saiba quando vai ser a luta de Popó e Bambam no boxe

Hoje tem UFC?

Os atletas da renomeada organização norte-americana de MMA não vão ao octógono neste sábado porque não tem UFC na programação. O próximo evento está marcado para 04 de novembro, o UFC São Paulo, com representantes brasileiros em todas as lutas no Ginásio do Ibirapuera, a partir das 19h (de Brasília). A transmissão é exclusiva do pay-per-view da liga UFC Fight Pass.

O UFC SP não terá briga por cinturão, mas o Brasil estará presente em cada uma das disputas. Na luta principal, o baiano Jailton "Malhadinho" Almeida vai enfrentar o veterano Derrick Lewis, atleta com mais vitórias por nocaute na história da liga de artes marciais.

A soma entre o card principal e o preliminar é de 14 lutas em diferentes categorias. Também estarão presentes no evento Gabriel Bonfim, Caio Borralho e Rodolfo Vieira.

UFC São Paulo: Sábado, 04/11 a partir das 19h (de Brasília) - UFC Fight Pass

Quais são as lutas de boxe neste sábado?

A programação deste sábado trará a intensa disputa entre as lendas Tyson Fury e Francis Ngannou sob o título "Battle of the Baddest", ou "a batalha dos grandes" direto da Arábia Saudita. O evento começa às 14h (de Brasília) e terá transmissão somente no pay-per-view do DAZN, plataforma por assinatura.

Tyson Fury, 35 anos, é filho da lenda do boxe John Fury. O britânico, campeão mundial de boxe na categoria peso pesado, vem de duas vitórias por paralisação, um nocaute técnico contra Dillian Whyte e um nocaute técnico diante de Derek Chisora, segundo informações da ESPN.

Já Francis, 37 anos, faz parte da PFL e é ídolo no UFC após ser campeão dos pesos pesados. O francês-camaronês faz a sua estreia no boxe neste sábado e, para de preparar para a disputa, contou com a ajuda do lendário Mike Tyson. Em entrevista, Ngannou comparou a luta entre os dois com a disputa de tênis contra Djokovic.

A luta principal vai ser no tradicional ringue de boxe sob as regras do esporte, com três juízes ao lado do ringue sob o sistema obrigatório de 10 pontos, conforme indica a ESPN.

Tyson Fury vs Francis Ngannou: Sábado, 27/10 a partir das 14h (de Brasília) - DAZN

Quem vai lutar no Jungle Fight hoje?

No Brasil, o Jungle Fight em São Paulo colocará frente a frente diferentes atletas brasileiros na principal liga de MMA da América Latina. O evento começa às 19h (de Brasília), na Arena Renascer, no Canindé, com transmissão do Combate e retransmissão dos melhores momentos na TV Globo, após o programa 'Altas Horas', para todo o país.

A luta principal terá Vanderlei Soul Glo e Anderson Astro da Maldade valendo o cinturão peso-meio-médio. O evento também traz outras oito disputas no card entre diferentes categorias.

Durante a pesagem, segundo o site do Combate, Vanderlei Soul Glo chegou atrasado e não participou da pesagem, o que indica que o lutador perdeu parte da bolsa e que mesmo se vencer, não ficará com o cinturão meio médio por conta das regras.

Veja a programação a seguir, segundo informações do portal GE.

Peso-meio-médio: Vanderlei Soul Glo x Anderson Astro da Maldade

Peso-mosca: Brena Cardozo x Layze Cerqueira

Peso-galo: Ivanildo Delfino x Micael Guilherme de Jesus Teixeira

Peso-médio: Wesley Rocha de Araújo x Gabriel dos Anjos

Peso-meio-médio: César Augusto Mendes Wanderley x Jeferson do Bronxs

Peso-pena: Jose Santos x Nivanilson Pereira

Peso-mosca: Douglas Rocha x Vítor Zmish

Peso-leve: Robson Silva x Marcelo Prado

Peso-pena: Victor Moraes x Lucas de Souza Aniceto

Jungle Fight: Sábado, 27/10 a partir das 19h (de Brasília) - Combate e retransmissão da Globo

Saiba quando é a próxima luta do Alex Poatan no UFC 2023