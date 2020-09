Efetivo e tranquilo, Palmeiras vence Corinthians por 2 a 0 na Neo Química Arena, partida válida pela nona rodada do Brasileirão. Gabriel Veron, bem como Luiz Adriano, que saiu lesionado, marcaram para o alviverde que segue invicto no campeonato.O Corinthians segue

Como foi o primeiro tempo?

A primeira etapa começou bastante movimentada. O Corinthians buscando os espaços a partir do campo defensivo, com as saídas dos zagueiros Danilo Avelar e Gil, assim como as escapadas de Fagner e Gustavo Mosquito, novidade entre os titulares.

Bem como Mosquito, Gabriel, ao lado de Cantillo tentava qualificar o passe desde o campo de defesa. Todavia, por parte do Palmeiras, Luiz Adriano, e Wesley, outra novidade entre os titulares, buscavam pressionar a saída corintiana, ao passo que Patrick de Paula, Gabriel Menino e Zé Rafael davam sustentação ao ataque palmeirense, assim como buscavam encurtar as linhas de passe do Corinthians.

Com o transcorrer do tempo, o Palmeiras conseguia furar a linha de meio-campo corintiana, passando a chegar mais ao ataque pelo setor central, contudo, sem um risco efetivo a meta de Cássio que pouco trabalhava até então. Pelo Corinthians, Otero foi o único a obrigar Weverton a trabalhar. Primeiro finalizando na trave aos 13, assim como obrigando o goleiro alviverde a defender uma falta cobrada de longa distância pelo venezuelano aos 35.

No fim do primeiro tempo, em boa transição ao ataque, Luiz Adriano, pelo meio, lançou Wesley que parou em Cássio, no rebote, Fagner colocou o braço na bola, pênalti para o Palmeiras.

Luiz Adriano cobrou, marcou, e deu a vantagem aos visitantes antes do intervalo.

Como foi o segundo tempo?

Na volta do segundo tempo, Ederson e Michel Macedo entraram na equipe para recompor os espaços que a expulsão de Fagner pudesse causar. Com um a menos, o Corinthians não abdicou da bola, e conseguia manter os riscos ao Palmeiras, com Otero, assim como nos 45 minutos iniciais.

Com mais espaços, o Palmeiras aguardava as ações corintianas para subir com velocidade ao ataque, jogando de maneira vertical e efetiva, buscando o gol de Cássio sempre que possuía a bola. Aos 20 minutos, diferentemente das substituições do Corinthians, Gabriel Veron marcou após contra-ataque alviverde. 2×0 Palmeiras. Assistência de William Bigode que entrou na vaga de Luiz Adriano, que saiu com dores na coxa esquerda.

A tônica da partida permaneceu a mesma. Corinthians com a posse da bola, contudo, sem agredir o adversário, bem como o Palmeiras esperando, e mirando o ataque rápido. Com tranquilidade e sem correr riscos, os visitantes conduziram com tranquilidade o confronto.

Não bastasse a passividade com dez jogadores, o Corinthians viu Danilo Avelar ser expulso aos 40, após entrada em Patrick de Paula. Fim de jogo. Corinthians 0x2 Palmeiras. Com o resultado o alvinegro é o décimo terceiro na tabela, com nove pontos ganhos. Já o Palmeiras, único invicto do Brasileirão, com 16 pontos sobe para a quarta colocação. O resultado pode ameaçar Tiago Nunes no comando corintiano.

Próximos jogos do Corinthians

No domingo (13), o alvinegro vai ao Rio de Janeiro encarar o Fluminense, ao passo que na próxima quarta-feira (16) recebe o Bahia, em São Paulo.