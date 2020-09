FIFA 21 terá times brasileiros com atletas genéricos e até nome fictício

A EA Sports divulgou a lista de todos os times e estádios que estarão presentes no FIFA 21, com algumas ausências importantes de times brasileiros

A EA Sports divulgou a lista de todos os clubes e estádios que estarão presentes no FIFA 21, com algumas ausências importantes de times brasileiros. Afinal, o novo game não tem acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e alguns clubes fizeram contrato de exclusividade com a Konami, produtora do eFootball PES 2021.

Times brasileiros fora do FIFA 21

É o caso de Corinthians, Cruzeiro, Sport Recife e Red Bull Bragantino, times que estão fora do FIFA 21. Por questões de licenciamento, o mesmo aconteceu com outros clubes pelo mundo, como a Juventus, retratada como Piemonte Calcio.

Brasileirão genérico

Assim, o Brasileirão muda o nome para Liga do Brasil e traz um novo time, o Oceânico FC. No entanto, das 20 equipes que disputam a Série A, apenas 13 estarão no campeonato nacional do FIFA 21. Mas com uma observação da EA Sports.

“Os clubes brasileiros serão lançados com nomes de jogadores genéricos e não serão incluídos no FIFA Ultimate Team. Atualizaremos todos os fãs do FIFA 21 sobre os nomes dos jogadores quando e se as informações estiverem disponíveis”, avisou a produtora do game. Veja a seguir a lista completa dos times da Liga do Brasil.

Athletico-PR

Atlético Mineiro

Atlético-GO

Bahia

Botafogo

Ceará SC

Coritiba

Fluminense

Fortaleza

Goiás

Grêmio

Internacional

Santos

Oceânico FC

Libertadores e Sul-Americana

Outros quatro times brasileiros estarão em FIFA 21 graças às licenças da Copa Libertadores e da Sul-Americana. São eles:

Palmeiras

Flamengo

São Paulo

Vasco

O Palmeiras não tem acordo com nenhuma produtora, mas aparece entre os times da Libertadores. Assim como Flamengo e São Paulo, que são parceiros da Konami. O game pode usar nomes, escudos e uniformes dos times participantes dos torneios da Conmebol, mas os jogadores são genéricos.

O Vasco também tem exclusividade com o PES, mas está no FIFA 21 por meio da Copa Sul-Americana. Assim como os outros times que já se encontram na Liga do Brasil e disputam o torneio. Corinthians, Sport e Bragantino não estão em nenhuma competição continental, e por isso não aparecem no jogo. Dessa forma, no total, são 17 clubes brasileiros que aparecem no game.

Outras ligas do FIFA 21

No futebol argentino, ocorre algo parecido em relação a restrições de licenciamento com o jogo. Boca Juniors e River Plate só aparecem no FIFA 21 através da Copa Libertadores. Na liga da Argentina, o Boca é retratado como Buenos Aires, e o Núñez representa o River.

Por outro lado, o FIFA 21 tem exclusividade com campeonatos como a Champions League, Liga Europa, Premier League, Bundesliga e Espanhol, além da própria Libertadores, somando mais de 30 ligas. Assim, o game conta com mais de 17 mil jogadores em mais de 700 times, incluindo ligas femininas e seleções nacionais.

Além disso, são 95 estádios reproduzidos de maneira fiel no simulador. No entanto, nenhum deles é brasileiro. Outra ausência importante entre as arenas é a do Camp Nou, por questões de licenciamento com o Barcelona.

Melhores notas do game

Além das listas completas de todos os times e estádios que estarão no FIFA 21, a EA Sports também divulgou o ranking das notas dos jogadores. Como era de se esperar, o argentino Lionel Messi começa como o melhor jogador do game. O top 5 é o seguinte:

Lionel Messi – 93

Cristiano Ronaldo – 92

Robert Lewandowski – 91

Neymar Jr. – 91

Kevin de Bruyne – 91

Novidades do FIFA 21

O FIFA 21 tem lançamento oficial marcado para o dia 9 de outubro, mas já está em pré-venda no PlayStation, Xbox One e PC. A versão mais barata sai por R$ 298,90. Entre as outras novidades já anunciadas está a mudança de narrador: sai Tiago Leifert e entra Gustavo Villani, do SporTV.

Já a seleção de lendas do Ultimate Team terá 100 cards de craques do passado, com direito a um time inteiro de 11 novidades: Éric Cantona, Ashley Cole, Petr Cech, Samuel Eto’o, Fernando Torres, Philipp Lahm, Ferenc Puskás, Bastian Schweinsteiger, Davor Suker, Nemanja Vidic e Xavi Hernández.

Também no Ultimate Team, o FIFA 21 passará a ter o modo Co-Op, que permite ao jogador se juntar a um amigo para progredir somar recompensas maiores. Já o Modo Carreira terá o Interactive Match Sim, em que o jogador pode parar a simulação e entrar em determinado ponto da partida para interferir em jogadas chave. O game também conta com o modo Volta, que simula partidas de futebol de rua e permite até cinco jogadores juntos em uma mesma equipe.