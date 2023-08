Treino classificatório F1 hoje: horário e onde assistir GP da Holanda 2023

Chegou a hora de descobrir quem será o piloto a largar em primeiro lugar no Grande Prêmio da Holanda, a 13ª etapa da temporada na Fórmula 1. Neste sábado, 26 de agosto, os pilotos disputam o treino classificatório no Circuito Zandvoort, um dia após o Lando Norris, da McLaren, liderar o treino livre de sexta-feira, superando o herói da casa Max Verstappen, da Red Bull, por apenas 0,023s.

Qual é o horário do treino classificatório F1 hoje?

O treino classificatório da Fórmula 1 hoje vai começar a partir das 10h de Brasília. A qualificação para o GP da Holanda usará o formato normal de sessão eliminatória do Q1, Q2 e Q3.

A transmissão para todos os estados do Brasil é exclusiva da BAND, pela TV aberta. Durante toda a temporada de 2023 da F1, a emissora paulistana transmitirá a qualificação e corrida de cada evento.

Outra opção é acompanhar a F1 através do canal BandSports, pela TV paga se você for assinante das operadoras, ou até mesmo online pelo aplicativo do BandPlay ou no site da emissora de graça (www.band.uol.com).

Sábado, 26 de agosto | Fórmula 1

06h30 – Treino livre 3 (Bandsports, Band.com e Bandplay)

10h – Treino classificatório (Band, Bandsports, Band.com e Bandplay)

Domingo, 27 de agosto | Fórmula 1

10h – GP da Holanda (Band, Bandsports, Band.com e Bandplay)

Como funciona o treino classificatório da F1

O treino classificatório da F1 desse sábado serve para definir o grid de largada da corrida no domingo, ou seja, as posições onde cada piloto irá largar no Grand Prix da temporada.

Dividido em três etapas, Q1, Q2 e Q3, o piloto que fizer a volta mais rápida é o pole position, largando em primeiro lugar. Os atletas podem dar quantas voltas quiserem na pista, sem restrições, até alcançarem o melhor tempo para garantir a classificação.

Na primeira etapa (Q1), o treino dura 20 minutos, com os últimos cinco desclassificados. Depois, na segunda etapa (Q2), a competição dura 15 minutos onde novamente os cinco retardatários são eliminados.

Por fim, na terceira e última etapa do treino (Q3), sobram apenas dez pilotos disputando a classificação e a volta mais rápida. Quem fizer, é o pole position.

Condições nubladas e mistas estão previstas para sábado para o início da qualificação em Zandvoort. A temperatura está prevista para 18 graus Celsius no início da qualificação, com boas chances de chuva.

Circuito do GP da Holanda

O Circuito Zandvoort, que fica a oeste de Amsterdã, ao longo da costa do Mar do Norte, sediou o Grande Prêmio da Holanda quase todos os anos, de 1952 a 1985, mas foi retirado do calendário depois disso. Retornou em 2021 com a ascensão e popularidade de Verstappen em seu país natal, proporcionando um retorno lógico. Madeline Coleman escreveu sobre os hábitos diários surpreendentemente normais de Verstappen esta semana.

“A pista de Zandvoort desce e flui pelas dunas de areia, criando uma sensação de montanha-russa na volta”, afirma a Fórmula 1 em seu site.

A curva Tarzan a que se refere é uma curva muito íngreme, onde são feitas muitas ultrapassagens durante qualquer corrida do Grande Prémio da Holanda.

Outra coisa a ter em conta sobre Zandvoort é o facto de estar localizado junto à praia, por isso pode ventar muito e muitas vezes há muita areia no asfalto, criando um desafio para os pilotos.

Saiba quem são os maiores campeões da Fórmula 1 em toda a história.