Treino classificatório f1 hoje: horário e onde assistir gp da hungria 2024

A Fórmula 1 retorna a uma pista favorita dos fãs neste fim de semana, com o Circuito de Hungaroring, em Budapeste, sediando o Grande Prêmio da Hungria. Neste 20 de julho, os pilotos disputam o treino classificatório com transmissão ao vivo.

Qual é o horário do treino classificatório F1 hoje?

O treino classificatório da Fórmula 1 hoje vai começar às 11h (Horário de Brasília). A transmissão para todos os estados do Brasil é exclusiva da BAND, pela TV aberta.

Outra opção é acompanhar a F1 através do canal BandSports, pela TV paga se você for assinante das operadoras, ou até mesmo online pelo aplicativo do BandPlay ou no site da emissora de graça (www.band.uol.com).

Sábado, 20 de julho | Fórmula 1

Treino classificatório - 11h ((horário de Brasília) | Band, Bandsports, band.com.br e BandPlay)

Domingo, 21 de julho | Fórmula 1

10h (horário de Brasília) – Corrida (Band, Bandsports, Band.com e Bandplay)

Como funciona o treino classificatório da F1

O treino classificatório da F1 desse sábado serve para definir o grid de largada da corrida no domingo, dia 21 de julho, ou seja, as posições onde cada piloto irá largar no Grand Prix da temporada.

Dividido em três etapas, Q1, Q2 e Q3, o piloto que fizer a volta mais rápida é o pole position, largando em primeiro lugar. Os atletas podem dar quantas voltas quiserem na pista, sem restrições, até alcançarem o melhor tempo para garantir a classificação.

Na primeira etapa (Q1), o treino dura 20 minutos, com os últimos cinco desclassificados. Depois, na segunda etapa (Q2), a competição dura 15 minutos onde novamente os cinco retardatários são eliminados.

Por fim, na terceira e última etapa do treino (Q3), sobram apenas dez pilotos disputando a classificação e a volta mais rápida. Quem fizer, é o pole position.

Circuito de Budapeste

Localizado a apenas 30 minutos a nordeste de Budapeste está o Hungaroring, casa do Grande Prêmio da Hungria desde 1986. Uma pista sinuosa e empoeirada, a Hungria tem sido o cenário de algumas corridas memoráveis ​​na história da F1 - Damon Hill quase vencendo em um Arrows em 1997, a primeira vitória emocionante de Jenson Button em 2006 e Esteban Ocon navegando seu caminho para a vitória através da carnificina em 2021, apenas para citar alguns.

Ultrapassar é um prêmio em Hungaroring, com apenas uma única reta longa e duas Zonas DRS antes de uma seção interna apertada. Frequentemente a corrida final antes das férias de verão, o GP da Hungria em 2023 será uma rodada dupla com a Bélgica no final de julho.

Primeiro Grande Prêmio: 1986

Número de voltas: 70

Comprimento do circuito: 4.381 km

Distância da corrida: 306,63 km

Recorde de volta: 1:16.627 Lewis Hamilton (2020)

