Treino classificatório F1 hoje: horário e onde assistir GP da Itália 2023

Chegou a hora de descobrir quem será o piloto a largar em primeiro lugar no Grande Prêmio da Itália, a 14ª etapa da temporada na Fórmula 1. Neste sábado, 2 de setembro, os pilotos disputam o treino classificatório no Circuito de Monza, casa da Ferrari.

Qual é o horário do treino classificatório F1 hoje?

O treino classificatório da Fórmula 1 hoje vai começar a partir das 11h de Brasília. A qualificação para o GP da Itália usará o formato clássico de sessão eliminatória do Q1, Q2 e Q3.

É importante notar que não há qualificação de sprint neste fim de semana, então será uma sessão de qualificação normal no sábado, no Grande Prêmio da Itália .

A transmissão para todos os estados do Brasil é exclusiva da BAND, pela TV aberta. Durante toda a temporada de 2023 da F1, a emissora paulistana transmitirá a qualificação e corrida de cada evento.

Outra opção é acompanhar a F1 através do canal BandSports, pela TV paga se você for assinante das operadoras, ou até mesmo online pelo aplicativo do BandPlay ou no site da emissora de graça (www.band.uol.com).

Sábado, 2 de setembro | Fórmula 1

07h30 – Treino livre 3 (Bandsports, Band.com e Bandplay)

11h – Treino classificatório (Band, Bandsports, Band.com e Bandplay)

Domingo, 3 de setembro | Fórmula 1

10h – GP da Itália (Band, Bandsports, Band.com e Bandplay)

Como funciona o treino classificatório da F1

O treino classificatório da F1 desse sábado serve para definir o grid de largada da corrida no domingo, dia 3, ou seja, as posições onde cada piloto irá largar no Grand Prix da temporada.

Dividido em três etapas, Q1, Q2 e Q3, o piloto que fizer a volta mais rápida é o pole position, largando em primeiro lugar. Os atletas podem dar quantas voltas quiserem na pista, sem restrições, até alcançarem o melhor tempo para garantir a classificação.

Na primeira etapa (Q1), o treino dura 20 minutos, com os últimos cinco desclassificados. Depois, na segunda etapa (Q2), a competição dura 15 minutos onde novamente os cinco retardatários são eliminados.

Por fim, na terceira e última etapa do treino (Q3), sobram apenas dez pilotos disputando a classificação e a volta mais rápida. Quem fizer, é o pole position.

Condições nubladas e mistas estão previstas para sábado para o início da qualificação em Zandvoort. A temperatura está prevista para 18 graus Celsius no início da qualificação, com boas chances de chuva.

Circuito do GP da Itália

Há cem anos Monza é uma parada obrigatória no calendário da Fórmula 1 e em 2023 o Templo da Velocidade acolherá a 94ª edição do Grande Prémio de Itália.

O recorde da volta em Monza foi estabelecido em 2004, quando Rubens Barrichello completou o circuito com o tempo de 1:21.046. O piloto brasileiro venceu o Grande Prêmio da Itália, derrotando seu companheiro de equipe Michael Schumacher e dando à Ferrari um resultado de 1-2 na corrida em casa.

PRINCIPAIS FATOS DO CIRCUITO DE MONZA .

Comprimento do circuito – 5,793km

Número de voltas – 53

Distância da corrida – 306,72km

Velocidade máxima – 380km/h

