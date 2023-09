Horário da corrida de Fórmula 1 em Monza: GP da Itália tem Ferrari na pole

Max Verstappen está de olho na décima vitória consecutiva na F1, enquanto o paddock chega a Monza para o Grande Prêmio da Itália neste domingo, 3 de setembro. A temporada de Fórmula 1 de 2023 se transformou em uma procissão atrás do holândes, e para saber o que acontecerá daqui a pouco, veja o horário da corrida de Fórmula 1 e como assistir.

GP da Itália 2023 da Fórmula 1 será de manhã

Monza recebe a 14ª rodada da temporada de Fórmula 1 de 2023, 3 de setembro, a partir das 10h (horário de Brasília). O público pode assistir ao vivo pelo canal Band, na TV ABERTA para todo o Brasil com transmissão gratuita, como também pelo aplicativo BandPlay disponível para Android e iOS e o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).

Ao contrário da semana passada em Zandvoort, Monza deverá proporcionar condições secas e ensolaradas durante todo este fim de semana, com probabilidade de chuva muito baixa.

As condições certamente favorecerão a Red Bull, sem previsão de chuva e as longas retas do famoso Autódromo proporcionando amplas oportunidades de ultrapassagem com DRS, caso ele se encontre no trânsito.

Domingo, 3 de setembro | Fórmula 1

10h – GP da Itália (Band, Bandsports, Band.com e Bandplay)

Circuito do Grande Prêmio da Itália, contagem de voltas, compostos de pneus

Circuito: Autódromo Nazionale (3,71 milhas, instalação de corrida permanente de 11 curvas) em Monza, Itália

Duração da corrida: 53 voltas para 190,5 milhas

Recorde da volta: 1: 21.046 (Rubens Barichello, Ferrari)

Compostos dos pneus: C3 (hard), C4 ( Médio), C5 (Soft)

Vencedor de 2022: Max Verstappen, Red Bull-RBPT

Posição do grid de largada da F1

Carlos Sainz Jr , da Ferrari, fez a volta mais rápida no treino classificatório e é dele a pole position no grid de largada na corrida deste domingo. Verstappen e Leclerc em segundo e terceiro, respectivamente.

1) Sainz

2) Verstappen

3) Leclerc

4) Russell

5) Pérez

6) Albon

7) Piastri

8) Hamilton

9) Norris

10) Alonso

11) Tsunoda

12) Lawson

13) Hulkenberg

14) Bottas

15) Sargeant

16) Zhou

17) Gasly

18) Ocon

19) Magnussen

20) Stroll

Qual é o calendário de 2023 da F1?

Confira abaixo a programação completa da Fórmula 1 de 2023 até o mês de novembro.

RODADA 15 - ITÁLIA

Autódromo Nacional de Monza - 1 a 3 de setembro

RODADA 16 - CINGAPURA

Circuito de Marina Bay Street - 15 a 17 de setembro

RODADA 17 - JAPÃO

Circuito Internacional de Corridas de Suzuka - 22 a 24 de setembro

RODADA 18 - QATAR (fim de semana sprint)

Circuito Internacional de Lusail, Lusail - 6 a 8 de outubro

RODADA 19 - ESTADOS UNIDOS (fim de semana sprint)

Circuito das Américas, Austin - 20 a 22 de outubro

RODADA 20 - MÉXICO

Autódromo Hermanos Rodriguez, Cidade do México - 27 a 29 de outubro

RODADA 21 - BRASIL (fim de semana sprint)

Autódromo de Interlagos, São Paulo - 3 a 5 de novembro

RODADA 22 - LAS VEGAS

Circuito de Rua de Las Vegas - 16 a 18 de novembro

