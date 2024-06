Treino classificatório f1 hoje: horário e onde assistir gp do canadá 2024

Neste sábado, 8 de junho, será decidido quem sai na pole position no Grande Prêmio do Canadá, a 7ª etapa da temporada na Fórmula 1. Os pilotos disputam o treino classificatório no circuito Gilles-Villeneuve, uma pista que já é quase tão lendária quanto o falecido piloto que leva o nome.

Qual é o horário do treino classificatório F1 hoje?

O treino classificatório da Fórmula 1 hoje vai começar às 17h de Brasília. A transmissão para todos os estados do Brasil é exclusiva da BAND, pela TV aberta. Durante toda a temporada de 2024 da F1, a emissora paulistana transmitirá a qualificação e corrida de cada evento.

Outra opção é acompanhar a F1 através do canal BandSports, pela TV paga se você for assinante das operadoras, ou até mesmo online pelo aplicativo do BandPlay ou no site da emissora de graça (www.band.uol.com).

Sábado, 8 de junho | Fórmula 1

Treino Livre - 13h30 (Bandsports, band.com.br e BandPlay)

Treino classificatório - 17h (Band, Bandsports, band.com.br e BandPlay)

Domingo, 9 de junho | Fórmula 1

15h – Corrida (Band, Bandsports, Band.com e Bandplay)

Como funciona o treino classificatório da F1

O treino classificatório da F1 desse sábado serve para definir o grid de largada da corrida no domingo, dia 8, ou seja, as posições onde cada piloto irá largar no Grand Prix da temporada.

Dividido em três etapas, Q1, Q2 e Q3, o piloto que fizer a volta mais rápida é o pole position, largando em primeiro lugar. Os atletas podem dar quantas voltas quiserem na pista, sem restrições, até alcançarem o melhor tempo para garantir a classificação.

Na primeira etapa (Q1), o treino dura 20 minutos, com os últimos cinco desclassificados. Depois, na segunda etapa (Q2), a competição dura 15 minutos onde novamente os cinco retardatários são eliminados.

Por fim, na terceira e última etapa do treino (Q3), sobram apenas dez pilotos disputando a classificação e a volta mais rápida. Quem fizer, então é o pole position.

Circuito do GP de Montreal

Treino classificatório f1 hoje: horário e onde assistir gp do canadá 2024

Situado na ilha de Saint-Marie, bem no centro de Montreal, o circuito Gilles-Villeneuve é conhecido como um dos eventos mais espetaculares do ano, desde a sua primeira corrida de F1 em 1978.

O circuito no Canadá é considerado rápido e de baixo downforce, mas é um dos favoritos dos pilotos. A pista possui diversas chicanes de frenagem pesada e o famoso gancho para fazer as âncoras trabalharem duro.

Fora das curvas, porém, a pista é rápida e fluida, enquanto a peça mais icônica do circuito surge logo no final da volta: o Muro dos Campeões, assim chamado após as excursões de Damon Hill, Jacques Villeneuve e Michael Schumacher durante o fim de semana do Grande Prêmio do Canadá de 1999.

Circuito Gilles-Villeneuve

Primeiro Grande Prêmio 1978

Comprimento do circuito 4.361 quilômetros

Número de voltas 70

Distância da corrida 305.270 quilômetros

Recorde de volta 1:13.078 - Bottas (2019)

