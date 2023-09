Treino classificatório F1 hoje: horário e onde assistir GP do Japão 2023

Chegou a hora de descobrir quem será o piloto a largar em primeiro lugar no Grande Prêmio da Japão, a 16ª etapa da temporada na Fórmula 1. Neste sábado, 23 de setembro, os pilotos disputam o treino classificatório no Circuito de Suzuka.

Qual é o horário do treino classificatório F1 hoje?

O treino classificatório da Fórmula 1 hoje vai começar a partir das 02h30 de Brasília. A qualificação para o GP do Japão usará o formato clássico de sessão eliminatória do Q1, Q2 e Q3.

É importante notar que não há qualificação de sprint neste fim de semana, então será uma sessão de qualificação normal no sábado, no Grande Prêmio do Japão .

A transmissão para todos os estados do Brasil é exclusiva da BAND, pela TV aberta. Durante toda a temporada de 2023 da F1, a emissora paulistana transmitirá a qualificação e corrida de cada evento.

Outra opção é acompanhar a F1 através do canal BandSports, pela TV paga se você for assinante das operadoras, ou até mesmo online pelo aplicativo do BandPlay ou no site da emissora de graça (www.band.uol.com).

Sábado, 23 de setembro | Fórmula 1

02h30 – Treino classificatório (Band, Bandsports, Band.com e Bandplay)

Domingo, 24 de setembro | Fórmula 1

01h – GP da Japão (Band, Bandsports, Band.com e Bandplay)

Como funciona o treino classificatório da F1

O treino classificatório da F1 desse sábado no Japão vai servir para definir o grid de largada da corrida no domingo, dia 24, ou seja, as posições onde cada piloto irá largar no Grand Prix da temporada.

Dividido em três etapas, Q1, Q2 e Q3, o piloto que fizer a volta mais rápida é o pole position, largando em primeiro lugar. Os atletas podem dar quantas voltas quiserem na pista, sem restrições, até alcançarem o melhor tempo para garantir a classificação.

Na primeira etapa (Q1), o treino dura 20 minutos, com os últimos cinco desclassificados. Depois, na segunda etapa (Q2), a competição dura 15 minutos onde novamente os cinco retardatários são eliminados.

Por fim, na terceira e última etapa do treino (Q3), sobram apenas dez pilotos disputando a classificação e a volta mais rápida. Quem fizer, é o pole position.

Condições nubladas e mistas estão previstas para sábado para o início da qualificação em Zandvoort. A temperatura está prevista para 18 graus Celsius no início da qualificação, com boas chances de chuva.

Circuito do GP do Japão

O Suzuka International Racing Course do Japão é tão icônico quanto parece. O circuito é um dos favoritos entre os pilotos de F1, pois eles podem navegar em quase todos os tipos de curva no peculiar layout em forma de oito. Ainda oferece o charme da “velha escola”, já que Suzuka desafia alguns dos melhores pilotos do mundo, mais de três décadas após seu primeiro Grande Prêmio de F1.

“Suzuka é definitivamente um dos maiores de todos os tempos”, disse George Russell. “É uma grande emoção. As ondulações e o fluxo deste circuito proporcionam um ótimo ritmo quando você está correndo. Então é sempre uma alegria vir aqui.”

COMO É A PISTA

Comprimento do circuito 5.807 quilômetros

Número de voltas 53

Distância da corrida 307,471 quilômetros

Recorde de volta 1:30.983 – Hamilton (2019)

