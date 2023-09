Grid de largada da Fórmula 1: classificação para GP do Japão 2023

Max Verstappen, da Red Bull, garantiu a pole position neste sábado, 23 de setembro, e vai largar em primeiro lugar no Circuito Suzuka amanhã, pelo Grande Prêmio do Japão, a 16ª etapa da temporada na F1 de 2023. Dessa maneira, veja como ficou o grid de largada para amanhã na Fórmula 1, domingo (24), e saiba como assistir a corrida.

Grid de largada da Fórmula 1 tem Verstappen na pole

A volta mais rápida no treino foi de Max Verstappen e é dele a pole position no grid de largada na corrida de domingo, 24 de setembro, no Grande Prêmio do Japão. Oscar Piastri e Lando Norris estão em segundo e terceiro, respectivamente.

Max Verstappen estabeleceu um ritmo alucinante para superar o desafio de Oscar Piastri e Lando Norris e conquistar a pole position para o Grande Prêmio do Japão .

A sequência recorde de 10 vitórias de Verstappen e a invencibilidade da Red Bull chegaram ao fim em Cingapura no fim de semana passado.

O holandês liderou todas as três sessões de treinos livres em Suzuka, sugerindo que a equipe baseada em Milton Keynes havia banido os problemas que vivenciaram na cidade-estado.

E Verstappen foi imperioso no circuito de curvas de alta velocidade – onde Lewis Hamilton alertou que a Red Bull seria “fenomenal” – conquistando a pole com impressionantes 0,581 segundos à frente de Piastri.

Posição provisória do grid de largada da F1

1) Max Verstappen, Red Bull

2) Oscar Piastri, McLaren-Mercedes

3) Lando Norris, McLaren-Mercedes

4) Charles Leclerc, Ferrari

5) Sergio Perez, Red Bull

6) Carlos Sainz, Ferrari

7) Lewis Hamilton, Mercedes

8) George Russell, Mercedes

9) Yuki Tsunoda, AlphaTauri

10) Fernando Alonso, Aston Martin

11) Liam Lawson, AlphaTauri

12) Pierre Gasly, Alpine-Renault

13) Alexander Albon, Williams

14) Esteban Ocon, Alpine-Renault

15) Kevin Magnussen, Haas-Ferrari

16) Valtteri Bottas, Alfa Romeo

17)Lance Stroll, Aston Martin

18) Nico Hülkenberg, Haas

19) Zhou Guanyu, Alfa Romeo

20) Logan Sargeant, Williams

Que horas é o GP de Singapura na F1 amanhã?

Marina Bay recebe a 16ª rodada da temporada de Fórmula 1 de 2023, 24 de setembro. Você pode assistir ao vivo pelo canal Band, na TV ABERTA para todo o Brasil com transmissão gratuita, assim como o aplicativo BandPlay disponível para Android e iOS e o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).

Domingo, 17 de setembro | Fórmula 1

02h da madrugada, horário de Brasília– GP do Japã0 (Band, Bandsports, Band.com e Bandplay)

