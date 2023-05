Treino classificatório F1: horário da Fórmula 1 na BAND no GP Miami

Nem a probabilidade de chuva no GP de Miami pode estragar as emoções da Fórmula 1 neste fim de semana, na famosa cidade da Flórida. Neste sábado, 06 de maio, os pilotos disputam o treino classificatório F1 e a classificação vai definir o grid de largada de domingo, 7. Confira o horário e como assistir ao vivo o treino.

Que horas é o treino classificatório F1 hoje?

O terceiro treino livre da F1 começa às 13h30, horário de Brasília, no Autódromo Internacional de Miami neste sábado, 06 de maio.

Mais tarde, os pilotos disputam o treino classificatório F1 hoje às 17h, horário de Brasília. Os pneus disponíveis são C2 duro, C3 médio e C4 macio. Todos os vinte pilotos vão disputar o treino de classificação neste sábado.

Treino livre: 13h30 (Horário de Brasília)

Treino classificatório: 17h (Horário de Brasília)

O Autódromo Internacional de Miami, na Flórida, será o palco da Fórmula 1 neste fim de semana. Diferentemente do ano ano, a famosa marina ao redor da pista, localizada na curva 7, receberá água de verdade. Os iates estão dentro da marina, com o espelho d'água. Isso significa que os barcos não vão boiar na água.

O Grande Prêmio de Miami é a quinta corrida da temporada 2023 na Fórmula 1 e a primeira do calendário em solo norte-americano. Os Estados Unidos também vão receber a prova em Austin e Las Vegas este ano

Onde vai passar treino da F1 hoje

O treino classificatório da Fórmula 1 está disponível no canal Band e BandSports, além das plataformas digitais da emissora e o streaming F1 TV. Mais cedo, o terceiro treino livre só vai passar no BandSports. Torcedores de todos os estados do Brasil podem acompanhar o evento.

Na TV aberta, a Band vai exibir ao vivo e de graça o treino de qualificação de Miami com a narração de Sérgio Maurício e comentários de Max Wilson, Reginaldo Leme e reportagem de Mariana Becker. O canal BandSports exibe apenas em operadoras de TV por assinatura.

Dá para assistir no site da Band (www.band.uol.com.br) e no BandPlay de graça. No F1 TV é preciso ser assinante mensal ou anual pelo valor de R$ 26,99 e R$ 200 respectivamente.

Como funciona o treino classificatório da Fórmula 1?

O treino classificatório serve para definir o grid de largada de domingo na Fórmula 1. Ele acontece sempre aos sábados na programação, depois do terceiro treino livre. Em 2023, a liga de automobilismo decidiu testar um novo formato de competição, com o treino classificatório realizado na sexta somente quando tem sprint race.

O treino de qualificação é realizado em três sessões: o Q1, Q2 e o Q3. Todos os pilotos entram na pista em busca da volta mais rápida, isto é, no menor tempo em 18 minutos. Os cinco últimos são eliminados. No Q2, a segunda sessão, os pilotos voltam ao circuito por 15 minutos em busca do menor tempo, novamente os cinco últimos são eliminados.

Na última sessão, o Q3, os pilotos tem apenas 12 minutos na pista. Quem marcar a volta mais rápida e consequentemente o melhor tempo é pole position do fim de semana, ganhando o direito de largar em primeiro lugar na corrida de domingo. A classificação final é o grid de largada.

