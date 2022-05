Treino da F1 hoje GP de Mônaco: horário e onde assistir na sexta (27/05)

Os pilotos vão pisar fundo no acelerador em mais uma etapa da temporada na Fórmula 1. Nesta sexta-feira, 27 de maio, dois treinos livres do Grande Prêmio de Mônaco serão realizados pela manhã, no Circuito de Mônaco, em Monte Carlo, com todos os vinte pilotos. Dessa maneira, para saber o horário do treino da F1 hoje confira o texto e descubra todas as Inforamções.

Horário do treino da F1 hoje GP de Mônaco

O primeiro treino livre da Fórmula 1 hoje vai começar às 09h, pelo horário de Brasília, diretamente de Monte Carlo, no Circuito de Mônaco nesta sexta-feira, 27 de maio.

O segundo treino livre da F1 hoje vai começar ao meio dia, 12h, também pelo horário de Brasília. Para assistir ao vivo, você deve sintonizar o canal BandSports, disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

O Grande Prêmio de Mônaco é a sétima etapa da temporada na Fórmula 1. Neste fim de semana serão três treinos livres, um classificatório e a corrida no domingo. As transmissões no Brasil serão todas pela manhã, seguindo até o meio dia.

O clima em Mônaco deve estar ensolarado na sexta e no sábado, com possibilidade de chuva no domingo.

A disputa entre Charles Leclerc, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull, promete ganhar um novo capítulo neste fim de semana. O holandês assumiu a liderança depois de vencer o GP da Espanha, enquanto o monegasco espera driblar a má sorte que possui em Mônaco para voltar ao posto de líder.

Sexta-feira (27/05)

Treino livre 1 – 09h (BandSports)

Treino livre 2 – 12h BandSports)

Sábado (28/05)

Treino livre 3 – 08h (BandSports)

Treino de classificação – 11h (BAND, BandSports, BandPlay e Site da BAND)

Domingo (29/05)

Corrida GP de Mônaco – 10h (BAND, BandPlay e Site da BAND)

Conheça o Circuito de Mônaco em Monte Carlo

O Circuito de Mônaco, localizado na cidade de Monte Carlo, no pequeno Principado monegasco, recebe o Grande Prêmio de Mônaco neste fim de semana.

Serão 78 voltas no circuito de 3.337 quilômetros, contabilizando 19 curvas na pista. Os pneus disponíveis serão disponibilizados são C3 (duros), C4 (médios) e C5 (macios). O circuito é conhecido por ser estreito, principalmente por contar com as ruas extremamente estreias entre a cidade de Monte Carlo.

Em 1929, as ruas de Monte Carlo receberam a primeira corrida de carros após o empresário Antony Noghes reunir os amigos do Automóvel Clube de Mônaco. O evento abriu as portas para o automobilismo e, em 1950, Mônaco passou a integrar oficialmente o calendário da Fórmula 1, de onde nunca mais saiu.

Sendo uma atração à parte, o GP de Mônaco tem o charme da cidade de Monte Carlo, com o luxo em toda a parte e a delicadeza da arquitetura.

O recorde de volta mais rápida é de Lewis Hamilton, em 2021, sob o tempo de 1m12s909.