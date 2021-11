Treino da Fórmula 1 hoje: horário do GP do Brasil e onde assistir

O Brasil será o palco das emoções da F1 neste fim de semana com o Grande Prêmio do Brasil, a décima nona etapa da temporada 2021. Na sexta-feira, 12/11, o treino livre e o classificatório para a corrida sprint serão realizados no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. As informações como os horários e onde assistir ao vivo aos treinos da Fórmula 1 hoje você confere a seguir.

Onde assistir e horário do treino livre da Fórmula 1 hoje?

Os dois treinos serão realizados nesta sexta-feira, válidos pelo GP do Brasil, com transmissão do canal BandSports, disponível em operadoras por assinatura, em dois horários: o treino livre a partir das 12 horas e 30 minutos ao vivo e o classificatório às 15h30, ambos no horário de Brasília.

Se preferir, pode também assistir no Bandplay, aplicativo para Android e iOS, e no site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).

Band – SKY: 13, CLARO/NET: 22, VIVO: 226, OI: 7

Bandsports – SKY: 210, CLARO/NET: 75, VIVO: 463, OI TV:168

Horário: 12h30 e às 15h30

Programação do GP do Brasil na Fórmula 1 em 2021

Com 71 voltas, a décima nona etapa contará com o duelo acirrado entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. Com 17 pontos de vantagem, o holandês é o atual líder enquanto o britânico vem em segundo lugar tentando descontar a diferença com o oponente.

Ao todo, serão dois treinos livres, um classificatório, a corrida sprint no sábado e no domingo a prova oficial. A largada será dada às 14h, mas a cobertura televisiva inicia às 13h30.

Veja abaixo a programação do GP do Brasil 2021 com os horários e onde assistir as transmissões:

Sexta-feira (12)

Treino livre 1 – 12h20 (Bandsports)

Treino classificatório – 15h30 (Band, Bandsports, Bandplay e site da Band)

Sábado (13)

Treino livre 2 – 11h50 (Bandsports)

Corrida sprint – 16h (Band, Bandsports, Bandplay e site da Band)

Domingo (14)

Corrida – 13h30 (Band, Bandplay, BandNews FM e site da Band)

VT da corrida – 19h (Bandsports)

Entenda o que é a corrida sprint na Fórmula 1

A sprint é uma corrida curta e rápida, ou seja, tem 100km em 18 voltas em Interlagos com duração de 25 até 30 minutos e sem acesso aos boxes pelos pilotos. Além disso, as três primeiras posições ganham pontos, sendo 3 para o primeiro, 2 para o segundo e 1 ponto ao terceiro. A cerimônia de pódio foi suspensa pela entidade na sprint race.

Na sexta-feira, o primeiro treino livre contará com uma hora de duração. Depois, no horário da tarde, os pilotos voltam para a pista para correr o treino de classificação que definirá a ordem de largada na corrida sprint no sábado. É importante ressaltar que o sistema de Q1, Q2 e Q3 continua na qualificação pela sexta.

No sábado, entretanto, acontece o treino livre 2 na parte da manhã para que cada piloto consiga ajustar os seus carros. Em seguida, pela tarde, a corrida sprint vai definir o grid de largada para a corrida oficial no dia seguinte pela temporada 2021 da Fórmula 1.

Então, no domingo, os pilotos disputam o título.

Autódromo de Interlagos

Localizado em São Paulo, o Autódromo de Interlagos é um dos mais antigos e tradicionais da Fórmula 1. São exigidos dos pilotos 71 voltas de 4.309 quilômetros no domingo.

Chamado de Autódromo Jose Carlos Pace, foi construído em 1938. No entanto, foi inspirado nas pistas de Brooklands no Reino Unido, Roosevelt Raceway nos Estados Unidos e o circuito de Montlhery na França, mas com pequenos toques únicos como a faixa em amarelo e branco.

Interlagos recebeu o seu primeiro Grande Prêmio em 1973 com a vitória de Emerson Fittipaldi, com o brasileiro vencendo também em 1974, enquanto Carlos Pace venceu em 1975. O que realmente diferencia a pista brasileira das demais são as curvas inclinadas, com os pilotos tendo uma espécie de meio oval, um desafio por completo.

Em homenagem à Ayrton Senna, a curva S também e a Curva 4 também são destaques. O recorde, no entanto, é de Valtteri Bottas, marcado em 2018 em 1m10s540.

Veja no vídeo os principais detalhes sobre a pista de Interlagos, em São Paulo.