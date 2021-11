Fórmula 1 horário: que horas começa o GP de São Paulo neste domingo

Os olhares do mundo se voltam para o Brasil neste domingo, 14/11, com a realização do Grande Prêmio de São Paulo em Interlagos, a décima nona etapa da temporada 2021 na F1. Bottas, da Mercedes, garantiu a pole position e por isso vai largar em primeiro lugar. O horário da corrida da Fórmula 1 ao vivo na Band você confere logo abaixo.

A transmissão é exclusiva da Rede Bandeirantes, a BAND – TV aberta. A transmissão é exclusiva da Rede Bandeirantes, a BAND – TV aberta.

Horário da Fórmula 1 hoje – que horas começa a corrida

Os pilotos pisam no acelerador na F1 hoje a partir das 14 horas pelo Grande Prêmio de São Paulo de 2021. Isso significa que por volta das 16 horas as luzes provavelmente já estarão apagadas.

Data: domingo, 14 de novembro

Horário: 14 horas

Quantas voltas vai durar a corrida de velocidade no GP do Brasil?

A corrida deste domingo em Interlagos terá 24 voltas.

Com as corridas de qualificação de sprint de F1 cobrindo 100 km, somam-se 24 voltas ao traçado do circuito do Grande Prêmio de 4.309 km de Interlagos.

Grid de largada no GP de São Paulo na F1

1º Valtteri Bottas (Mercedes)

2º Max Verstappen (Red Bull Racing)

3º Carlos Sainz (Ferrari)

4º Sergio Perez (Red Bull Racing)

5º Lando Norris (McLaren)

6º Charles Leclerc (Ferrari)

7º Pierre Gasly (AlphaTauri)

8º Esteban Ocon (Alpine)

9º Sebastian Vettel (Aston Martin)

10º Lewis Hamilton (Mercedes)

11º Daniel Ricciardo (McLaren )

12º Fernando Alonso (Alpine)

13º Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing)

14º Lance Stroll (Aston Martin)

15º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

16º Nicholas Latifi (Williams)

17º George Russell (Williams)

18º Kimi Räikkönen (Alfa Romeo Racing)

19º Mick Schumacher (Haas)

20º Nikita Mazepin (Haas)

Veja como foi a classificação da Sprint da F1

Fórmula 1 cronograma 2021

Ao todo, 23 corridas foram agendadas na temporada de F1 de 2021, com o Grande Prêmio de Portugal entrando na pauta na primeira semana de março. O Grande Prêmio do Vietnã foi removido após a prisão de Nguyen Duc Chung, enquanto o Grande Prêmio da China ainda estava em aberto.

O Grande Prêmio de Cingapura também foi removido da programação, com o Grande Prêmio da Turquia voltando ao programa em seu lugar.

No Brasil, todas as corridas serão transmitidas pela Band.