Treino da Fórmula 1: horário e onde ver o GP da Austrália na F1

A Fórmula 1 realiza nesta madrugada de quinta para sexta-feira, 8 de abril, os dois treinos livres da terceira etapa da temporada 2022. Pelo Grande Prêmio da Austrália, os pilotos entram na pista do Circuito de Albert Park, em Melbourne. O treino da Fórmula 1 no horário e onde assistir você confere logo a seguir.

Horário do treino da Fórmula 1 hoje

Dois treinos livres serão realizados nesta sexta-feira, com horários diferentes na programação. O primeiro vai ter início a partir das 00h, meia noite, enquanto o segundo vai começar às 3 horas da madrugada, pelo horário de Brasília.

Para assistir os treinos da Fórmula 1 ao vivo hoje, basta sintonizar o canal BandSports, disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e Vivo. Se preferir, pode acessar o aplicativo da emissora.

=

Programação da Fórmula 1 no GP da Austrália 2022

Depois de não receber a Fórmula 1 no ano passado, a Oceania está de volta ao catálogo da maior competição de automobilismo do mundo. A terceira prova de 2022 será no Circuito de Albert Park, em Melbourne, na Austrália.

Os treinos e a própria corrida no domingo serão transmitidos no Brasil pela madrugada, isto é, a Austrália está 13 horas à frente de Brasília. Por isso, os horários serão completamente diferentes do que estamos acostumados com outras etapas do calendário.

O clima será nublado durante todo o fim de semana em Melbourne, providenciando para os pilotos uma corrida tranquila e sem grandes problemas. Na sexta-feira, os dois treinos livres serão realizados, em 8 de abril.

Depois, no sábado, 9 de abril, eles voltam para correr o treino classificatório que define o grid de largada. Por fim, na madrugada de sábado para domingo, a corrida do Grande Prêmio da Austrália será realizada.

Confira a programação do fim de semana na Fórmula 1 e os horários.

Quinta para Sexta-feira (08/04) – GP da Austrália na F1

Treino Livre 1 – 00h (BandSports)

Treino Livre 2 – 03h (BandSports)

Sexta-feira para Sábado (09/04) – GP da Austrália na F1

Treino Livre 3 – 00h (BandSports)

Treino Classificatório – 03h (BAND, BandSports, Bandplay e site da Band)

Sábado para Domingo (10/04) – GP da Austrália na F1

Corrida do GP da Austrália – 02h (BAND, BandNews FM, Bandplay e site da Band)

VT da Corrida – 11h e 22h30 (BandSports)

GP da Austrália em 2022 na F1

O Circuito de Albert Park, localizado em Melbourne, na Austrália, de 5,278 quilômetros, vai receber o Grande Prêmio da Austrália neste fim de semana, entre 8 e 10 de abril de 2022. Serão exigidas 58 voltas aos pilotos.

O espaço existe desde 1993, quando a Austrália entrou para o acordo com a Fórmula 1 para receber as disputas do automobilismo. Entretanto, somente depois da última etapa realizada em Adelaide, em 1995, é que Melbourne passou a ser integrada oficialmente, um ano depois em 1996. Esta corrida, entretanto, é lembrada pelo acidente de Martin Brundle na curva Jordan.

A pista pode ser perigosa para alguns pilotos, exigindo atenção e muito cuidado especialmente entre as curvas e por ser escorregadia. Entretanto, pode ser também muito rápida, onde Lewis Hamilton em 2019 garantiu a volta mais rápida no treino classificatório com uma média de mais de 235 km/h.

Para a prova de 2022, o circuito passou por melhorias, como pitlane e as curvas.

