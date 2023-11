Treino livre F1 hoje: horário e onde assistir GP de Abu Dhabi 2023

Os pilotos se despedem da temporada da Fórmula 1 neste fim de semana com o Grande Prêmio de Abu Dhabi, a última prova do ano. Nesta sexta-feira, 24 de novembro, será realizado o treino livre no Circuito de Yas Marina, a partir das 06h30 (de Brasília) com transmissão ao vivo.

Onde assistir o treino F1 hoje de Abu Dhabi?

O primeiro treino livre em Abu Dhabi nesta sexta-feira começa às 06h30, horário de Brasília, e o segundo treino livre reúne todos os pilotos às 10h, horário de Brasília, para o encerramento do dia. A única forma de acompanhar os treinos livres hoje é no Bandsports, canal disponível em operadoras de TV por assinatura. Dá para assistir de graça no site www.band.com.br e na plataforma BandPlay no computador ou aplicativo com acesso à internet.

As sessões livres são utilizadas para definir a estratégias de cada equipe. Os pilotos conhecem a pista, aquecem os seus motores e fazem o 'reconhecimento' do local. Nenhuma pontuação é entregue ao fim de cada treino.

Sexta-feira, 24.11 | GP de Abu Dhabi na Fórmula 1

Treino livre 1 - 06h30

Treino livre 2 - 10h

Local: Circuito de Yas Marina

Onde assistir: Bandsports, BandPlay e site da Band

Como funciona o treino livre na F1?

Antes do Grand Prix no domingo, os pilotos participam do treino livre na Fórmula 1. Não há qualquer pontuação para os competidores ou equipes, o objetivo é treinar para a corrida oficial da etapa. Como manda a tradição, os treinos começam na sexta-feira do fim de semana indicado no calendário.

São três sessões, com uma hora cada, podendo ultrapassar esse valor em caso de acidentes com bandeira amarela ou vermelha. No sábado, o terceiro treino livre é mais rápido porque ele antecede o classificatório, aquele que determina o grid de largada na prova.

Em caso de corrida sprint no fim de semana, serão apenas dois treinos livres, sob o mesmo regulamento. Outra novo fundamento é que as equipes precisam colocar os jovens - reservas - do seu grupo, assim como Felipe Drugovich, brasileiro da Aston Martin, para correr durante as sessões livres sob o pretexto de dar oportunidade a eles.

Quais pneus os pilotos vão usar?

Para o fim de semana nos Emirados Árabes Unidos, a FIA e a Pirelli disponibilizaram para os pilotos e equipes os compostos C3 (pneu duro), C4 (pneu médio) e o C5 (macios). Os competidores devem utilizar os pneus durante os treinos livres saber qual é o cenário no treino classificatório e a corrida.

No total, vão ser dois conjuntos de pneus duros, três de pneus médios, oito de macios, o pneu intermediário e o pneu de chuva completo, caso seja necessário. Como a pista sofreu alteração em 2021 para torná-la mais rápida e fluída, os pneus disponíveis devem oferecer toda a mobilidade necessária no circuito.

A Fórmula 1 garantiu que escolheu os compostos macios, duros e médios porque a pista de Yas Marina exige cargas verticais no eixo dianteiro em particular, idêntica à Las Vegas. Os pilotos devem ter muita atenção no momento de ultrapassar.

As equipes, junto aos engenheiros, deverão decidir quais pneus vão utilizar.

