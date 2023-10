Tyson Fury x Francis Ngannou hoje: horário e onde assistir (28)

As apostas são altas e as expectativas são grandes, mas uma coisa é certa: o confronto entre Tyson Fury, atual campeão dos pesos pesados no boxe, e Francis Ngannou, detentor do cinturão na categoria pelo UFC, vai ser acirrado. Neste sábado, 27 de outubro, o evento que reúne os atletas começa às 14h (de Brasília), na Arábia Saudita, com transmissão ao vivo

Transmissão da luta Tyson Fury x Francis Ngannou no boxe

Sem transmissão em canais de TV, a luta de boxe entre Tyson Fury e Francis Ngannou neste sábado, 28, vai passar no pay-per-view DAZN.

Para assistir DAZN é preciso pagar a assinatura. Entre o site oficial www.dazn.com, clique em 'comprar este evento' e escolha qual valor quer pagar. Mesmo quem já é assinante da plataforma deve pagar o pay-per-view extra da luta de boxe neste sábado.

Esta noite, Francis Ngannou faz a sua estreia no boxe. Campeão peso pesado no UFC, o francês está pronto para uma nova aventura em sua carreira. Já Fury é um dos campeões da categoria no pugilismo, o que lhe dá certa vantagem dentro do ringue.

Horário: a partir das 14h (de Brasília)

Local: Riad, na Arábia Saudita

Onde assistir: DAZN

Quem são Tyson Fury e Francis Ngannou?

De um lado, um dos maiores nomes dos pesos pesados no boxe e do outro um estreante. Quem é apaixonado por artes marciais, em especial o UFC, já conhece Francis Ngannou, o francês campeão dos pesos pesados. Hoje, eles se enfrentarão em uma luta que dará muita ação e, especialmente, entretenimento para os telespectadores.

Fury é filho de John Fury, lenda do boxe. O garoto seguiu os passos do pai e, hoje, acumula 34 lutas além dos cinturões peso pesado. O britânico aceitou o desafio e, hoje, irá fazer valer todas as ameaças e provocações que fez à Francis na pesagem. Se perder, não terá o seu título retirado, conforme indicou o jornal Marca.

A última vitória de Francis veio em janeiro de 2022, quando bateu Ciryl Gane no UFC 270 em duelo pegado entre os dois atletas. Para se preparar para a tão aguardada estreia no boxe, o francês-camaronês adotou uma rotina diferente, com uma nova dieta e exercícios para deixa-lo resistente, com novos golpes e o principal: os ensinamentos de Mike Tyson, a lenda do boxe.

Curiosidades de Tyson Fury

Nacionalidade: Britânica

Data de nascimento: 12 de agosto de 1988

Altura: 1,93 m

Alcance: 85"

Total de lutas: 34

Recorde: 33-0-1

Curiosidades de Francis Ngannou

Nacionalidade: Camaronesa

Data de nascimento: 5 de setembro de 1986

Altura: 1,93 m

Alcance: 83"

Total de lutas: 0

Registro: 0-0

Quais são as lutas do evento de boxe?

Além da tão aguardada luta entre Tyson Fury e Francis Ngannou, outros seis desafios também fazem parte do card neste sábado, na Arábia Saudita, em diferentes categorias. Não há brasileiros, assim como não há grandes embates valendo cinturão.

O DAZN, empresa responsável pelo evento, divulgou a lista completa com todas as lutas. A disputa co-principal contará com o inglês Fabio Wardley contra David Adeleye também no peso-pesado.

CARD DO EVENTO FURY VS NGANNOU

Tyson Fury vs. Francis Ngannou; peso pesado

Fabio Wardley vs. David Adeleye; peso pesado

Joseph Parker vs. Simon Kean; peso pesado

Arslanbek Makhmudov vs. Junior Anthony Wright; peso peso

Moses Itauma vs. Istvan Bernath; peso pesado

Carlos Takam vs. Martin Bakole; peso pesado

Jack McGann vs. Alcibiade Duran Galvan; super meio-médio

