Quando vai ter UFC em São Paulo em 2023?

Brasileiro vai disputar a luta principal em São Paulo, no Ginásio do Ibirapuera

Depois do Rio de Janeiro, é a vez de São Paulo receber o UFC este ano, o maior evento de MMA do mundo. O UFC na capital paulista será realizado no sábado, 4 de novembro, no Ginásio do Ibirapuera, a partir das 19h (de Brasília), com transmissão da Bandeirantes e do pay-per-view da liga UFC Fight Pass ao vivo. O card não tem disputas por cinturões, mas traz a luta principal entre Curtis Balydes e o brasileiro Jailton Almeida, o Malhadinho.

O último evento de artes marciais realizado na capital paulista aconteceu em 2019, com vitória de Jan Blachowicz diante de Ronaldo Jacaré em combate morno e sem grandes emoções. Após quatro anos, São Paulo será o palco da liga norte-americana.

Como comprar ingressos do UFC em SP

Os ingressos para o UFC em São Paulo estão disponíveis somente no site www.ticketmaster.com.br e na bilheteria do Espaço Unimed, na Barra Funda, aberto de segunda a sexta-feira das 10h até 18h, e sábados das 10h até às 14h, com exceção em dias de shows.

No momento só dá para comprar no site a Cadeira Premium por R$ 157,50 ou R$ 1.050 a inteira ou R$ 78,75 ou R$ 525 a meia, próximo do palco. Todos os outros setores já estão esgotados. Acesse o site, cadastre-se de maneira gratuita com email e senha e escolha o setor que deseja comprar.

Quem não comprou ingresso poderá assistir ao vivo na Bandeirantes, na TV aberta, e também no UFC Fight Pass, pay-per-view da liga para assinantes. Para contratar a plataforma é só pagar R$ 29,90 por mês.

Horário: a partir das 19h

Local: Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo

Onde assistir: Band e UFC Fight Pass

Luta principal tem Curtis Blaydes e Jailton Almeida

Quinta e nona posição no ranking peso-pesado, o norte-americano Curtis Blaydes e Jailton Almeida, o Malhadinho, serão protagonistas do UFC São Paulo na primeira semana de novembro, no Ginásio do Ibirapuera, na cidade de São Paulo, sem valer cinturão na categoria.

Curtis, de 32 anos, acumula em seu cartel 21 lutas no UFC com 17 vitórias sendo três delas no primeiro round e 12 por nocaute, e quatro derrotas. Quinto no ranking da divisão, Blaydes vem de vitória contra Pavlovich em 22 de abril deste ano, em Las Vegas. O atleta já venceu por nocaute ídolos das artes marciais como Junior Cigano e Alistair Overeem.

Jailton, o 'Malhadinho', tem 32 anos e vem de vitória contra Jairzinho Rozenstruik. Em casa, o brasileiro terá os gritos da torcida em seu favor no duelo em novembro, contra o americano Curtis. Número nove no ranking da categoria peso-pesado, Jailton acumula 21 lutas em seu cartel, com 19 vitórias sendo 14 no primeiro round, 12 por finalização, sete por nocaute e duas derrotas.

O brasileiro foi contratado após o Contender Series, em 2021. Sem perder desde 2018, o seu destaque são as vias rápidas.

Card completo do UFC em São Paulo

Em cada uma das 12 lutas na programação do UFC em São Paulo há um brasileiro ou brasileira para disputar a sua categoria em Ibirapuera. O destaque fica para Jailton Almeida na luta principal contra o americano Curtis Blaydes, no peso-pesado.

Não há disputa por cinturão, mas as lutas farão os apaixonado por artes marciais não desgrudarem da televisão ou até mesmo do seu lugar no ginásio por um minuto.

Confira a programação completa do evento paulista.

CARD PRINCIPAL -

Peso-pesado: Curtis Blaydes x Jailton Almeida

Peso meio-médio: Gabriel Bonfim x Nicolas Dalby

Peso-pesado: Rodrigo Nascimento x Don'tale Mayes

Peso-médio: Caio Borralho x Nursulton Ruziboev

Peso-médio: Rodolfo Vieira x Armen Petrosyan

Peso-leve: Ismael Bonfim x Vinc Pichel

CARD PRELIMINAR -

Peso-leve: Elves Brener x Esteban Ribovics

Peso meio-médio: Elizeu dos Santos x Rinat Fakhretdinov

Peso meio-pesado: Vitor Petrino x Modestas Bukauskas

Peso-palha feminino: Angela Hill x Denise Gomes

Peso-pena: Lucas Alexander x David Onama

Peso-palha feminino: Eduarda Moura x So Yul Kim

