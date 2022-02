UFC 271 hoje: onde assistir todas as lutas dos brasileiros e horário – 12/02

Saiba quais são todas as lutas do UFC neste sábado, 12 de fevereiro, e onde assistir ao vivo

Tem disputa de cinturão no UFC hoje! A luta entre Israel Adesanya e Robert Whittaker vai acontecer neste sábado, 12/02, em Houston, nos Estados Unidos, valendo o cinturão peso-médio. Dois brasileiros também estarão presentes no octógono mais famoso do mundo. O evento tem início às 20h (Horário de Brasília), seguindo por toda a madrugada. Confira os horários de todas as lutas do UFC hoje e onde assistir.

Onde assistir o UFC ao vivo hoje O UFC 271 hoje é transmitido no canal Combate (TV paga) para todos os assinantes com narração de Rhoodes Lima, André Azevedo e comentários de Luciano Andrade.

O evento apresenta a disputa do cinturão na categoria peso-médio neste sábado, 12 de fevereiro de 2022, com o Card Preliminar comando a partir das 20h e, depois, o Card Principal com a luta entre Israel Adesanya e Robert Whittaker a partir das 00h, meia noite, pelo horário de Brasília.

O canal Combate no Youtube vai transmitir as duas primeiras lutas do Preliminar de graça para todos os internautas.

COMBATE – Claro TV: 240 e 740 / Sky: 190 e 590 / Vivo TV: 161 e 785 / Oi TV: 360

UFC 271 hoje

Dois anos depois, chegou a hora da revanche entre o nigeriano Israel Adesanya e o australiano Robert Whittaker enquanto disputam o cinturão da categoria peso-médio pela temporada.

Israel é o atual campeão dos pesos-médio, até 83,9kg, buscando proteger pela quarta vez o título, enquanto Robert tenta se vingar da derrota do primeiro confronto entre os dois no octógono. O australiano é o campeão linear da categoria e atual número 1 no ranking do UFC.

Em 2019, eles se enfrentaram e Israel venceu a disputa. Agora, valendo o cinturão, o confronto promete ser ainda mais intenso.

Dois brasileiros também aparecem no UFC hoje para brigar. São eles Renato Moicano, da categoria peso-leve, contra o norte-americano Alexander Hernandez, enquanto no peso-galo, Douglas Silva encara o cazaque Sergey Morozov.

Programação das lutas do UFC hoje

Realizado em Houston, no Texas, nos Estados Unidos, o UFC 271 hoje apresenta o Card Preliminar e Principal, com lutas em diferentes categorias prontas para receber os principais nomes do MMA. Antes do evento, a pesagem entre os atletas é realizada onde precisam seguir as normas e regras para disputar.

Confira todas as lutas do UFC hoje.

CARD PRINCIPAL

Israel Adesanya x Robert Whittaker (Cinturão peso-médio até 83,9 Kg)

Derrick Lewis x Tai Tuivasa (Peso-pesado até 120,2 Kg)

Jared Cannonier x Derek Brunson (Peso-médio até 83,9 Kg)

Kyler Phillips x Marcelo Rojo (Peso-galo até 61,2 kg)

Bobby Green x Nasrat Haqparast (Peso-leve até 70,3 Kg)

CARD PRELIMINAR

Andrei Arlovski x Jared Vanderaa (Peso-pesado até 120,2 Kg)

Roxanne Modafferi x Casey O’Neill (Peso-mosca até 56,7 kg)

Alex Perez x Matt Schnell (Peso-mosca até 56,7 kg)

William Knight x Maxim Grishin (Peso meio-pesado até 93 Kg)

Mana Martinez x Ronnie Lawrence (Peso-galo até 61,2 Kg)

Alexander Hernandez x Renato Moicano (Peso-leve até 70,3 Kg)

Carlos Ulberg x Fabio Cherant (Peso meio-pesado até 93 Kg)

AJ Dobson x Jacob Malkoun (Peso-médio até 83,9 Kg)

Douglas Silva x Sergey Morozov (Peso-galo até 61,2 Kg)

Jeremiah Wells x Mike Diamond (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

