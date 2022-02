Jogos de hoje, sábado, 12/02/2022: onde assistir e horário do futebol

Jogos de hoje, sábado, 12/02/2022: onde assistir e horário do futebol

Começando o fim de semana, o sábado em 12 de fevereiro de 2022 apresenta diferentes opções de torneios no futebol nacional e internacional para o torcedor acompanhar durante todo o dia. Dessa maneira, saiba quais são os jogos de hoje, horário e onde assistir.

Jogos de hoje na TV – Sábado 12/02/2022

O destaque deste sábado é a final do Mundial de Clubes da FIFA entre Chelsea e Palmeiras. O elenco brasileiro vai em busca do seu primeiro título mundial de equipes, assim como os ingleses.

Enquanto isso, os estaduais seguem em todo o vapor no Brasil e os internacionais pela Europa, com uma programação diversificada de confrontos que prometem agitar o dia do torcedor.

Confira onde assistir e todos jogos de hoje ao vivo.

Mundial de Clubes

Al Hilal x Al Ahly – 10h – BAND, BandSports, Band.com e BandPlay

Chelsea x Palmeiras – 13h30 – BAND, BandSports, Band.com e BandPlay

Copa do Nordeste

Botafogo-PB x Atlético de Alagoinhas – 16h – PPV do Nordeste

Náutico x Fortaleza – 17h45 – SBT (PE, CE, PB e PI) e PPV do Nordeste

Bahia x Globo – 17h45 – SBT (BA, AL, RN, MA), Tik Tok e PPV do Nordeste

Ceará x Sampaio Corrêa – 19h45 – ESPN e PPV do Nordeste

Campeonato Paulista

Botafogo-SP x Água Santa – 16h – Premiere e TV Paulistão Play

Novorizontino x Guarani – 16h – Premiere e TV Paulistão Play

Santo André x Ferroviária – 18h30 – Premiere e TV Paulistão Play

Campeonato Paulista A2

São Caetano x Taubaté – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

São Bento x Portuguesa Santista – 16h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

XV de Piracicaba x Rio Claro – 17h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Oeste x Juventus – 19h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Campeonato Paulista A3

Olímpie x Linense – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Nacional x São Bernardo – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

USAC x Desportivo Brasil – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Noroeste x Comercial – 16h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Marília x Sertãozinho – 19h30 – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Campeonato Carioca

Bangu x Resende – 15h30 – PPV do Carioca Play

Volta Redonda x Madureira – 18h – PPV do Carioca Play

Campeonato Mineiro

Athletic Club x Patrocinense – 15h – TV da Federação Mineira de Futebol

América-MG x Atlético-MG – 16h30 – Globo (MG) e SporTV

Tombense x Cruzeiro – 19h – Premiere

Democrata x Uberlândia – 20h – TV da Federação Mineira de Futebol

Campeonato Gaúcho

Caxias x Internacional – 16h30 – Globo (RS) e Premiere

Guarany de Bagé x São Luiz – 18h – Portal GE

Aimoré x União Frederiquense – 21h – Portal GE

Campeonato Catarinense

Avaí x Joinville – 16h30 – Globo (SC) e TV NSports

Campeonato Paranaense

Paraná x Londrina – 19h – TV NSports

Campeonato Alagoano

Murici x CSE – 17h – Eleven Sports

Campeonato Amazonense

Operario x Penarol – 15h30 – Barezão Play

Amazonas x Princesa do Solimões – 15h30 – Barezão Play

Campeonato Baiano

Juazeirense x Doce Mel – 16h – TVE BA e Youtube da TVE

Campeonato Goiano

Aparecidense x Atlético-GO – 16h – Eleven Sports

Goias x Goianésia – 16h30 – Globo (GO) e Eleven Sports

Campeonato Capixaba

Vitória x Vilavelhense – 15h – Eleven Sports

CTE Colatina x Nova Venécia – 15h – Eleven Sports

Serra x Desportiva Ferroviária – 15h – Eleven Sports

Rio Branco x Real Noroeste – 16h – Eleven Sports

Campeonato Brasiliense

Capital x União – 15h30 – Eleven Sports

Paranoá x Luziânia – 15h30 – Eleven Sports

Campeonato Cearense

Maracanã x Pacajus – 15h – Youtube da FCF TV

Caucaia x Atlético-CE – 16h – Youtube da FCF TV

Icasa x Ferroviário – 16h – Youtube da FCF TV

Iguatu x Crato – 16h – Youtube da FCF TV

Campeonato Sergipano

América de Propriá x Maruinense – 15h15 – Eleven Sports

Freipaulistano x Falcon – 16h – Record (SE) e Youtube da TV Atalaia

Campeonato Tocantinense

Toncantinópolis x Araguacema – 16h – Eleven Sports

Capital x Gurupi – 16h – Eleven Sports

Interporto x Tocantins – 16h – Eleven Sports

União Araguainense x Palmas – 18h30 – Eleven Sports

Campeonato Potiguar

Santa Cruz de Natal x Potiguar de Mossoró – 16h – Eleven Sports

Campeonato Piauiense

River x Fluminense – 16h -Eleven Sports

Parnahyba x Flamengo – 16h – Eleven Sports

Campeonato Pernambucano

Sete de Setembro x Santa Cruz – 16h30 – Globo (PE) e Premiere

Campeonato Paraibano

Treze x CSP – 16h – PPV do Jornal da Paraíba

Campeonato Paraense

Castanhal x Bragantino – 15h30 – Eleven Sports

Itupiranga x Águia de Marabá – 16h – Eleven Sports

Paragominas x Independente – 20h – Eleven Sports

Campeonato Mato-Grossense

Cuiabá x Dom Bosco – 16h30 – Globo (MT)

Academia x Luvedense – 17h30 -Eleven Sports

Sorriso x Ação – 18h – Eleven Sports

Sport Sinop x Operário – 18h – Eleven Sports

Libertadores Sub-20

Millionarios x LDU – 17h – Youtube da Libertadores

Internacional x Peñarol – 19h30 – Youtube da Libertadores

Campeonato Inglês

Manchester United x Southampton – 09h30 – ESPN

Watford x Brighton – 12h – Star +

Brentford x Crystal Palace – 12h – Star +

Everton x Leeds – 12h – ESPN 4

Norwich x Manchester City – 14h30 – Star +

Campeonato Inglês Segunda Divisão

Huddersfield x Sheffield United – 09h30 – Star +

Reading x Coventry City – 12h – Star +

Campeonato Espanhol

Cádiz x Celta de Vigo – 10h – ESPN 4

Villarreal x Real Madrid – 12h15 – ESPN

Rayo Vallecano x Osasuna – 14h30 – Star +

Atlético de Madrid x Osasuna – 17h – ESPN

Campeonato Espanhol Segunda Divisão

Mirandés x Sporting Gijón – 12h – Star +

Ibiza x Cartagena – 14h15 – Star +

Málaga x Almería – 16h30 – Star +

Campeonato Alemão

Bochum x Bayern de Munique – 11h30 – OneFootball

Freiburg x Mainz – 11h30 – OneFootball

Greuther Furth x Hertha Berlin – 11h30 – OneFootball

Borrusia M. x Augsburg – 11h30 – OneFootball

Eintracht Frankfurt x Wolfsburg – 11h30 – OneFootball

Bayer Leverkusen x Stuttgart – 11h30 – OneFootball

Campeonato Alemão Segunda Divisão

Karlsruher x Nuremberg – 09h30 – OneFootball

Paderborn x Dynamo Dresden – 09h30 – OneFootball

Hamburgo x Heindenhem – 09h30 – OneFootball

Jahn Regensburg x St. Pauli – 16h30 – OneFootball

Campeonato Francês

Montpellier x Lille – 13h – Star +

Lyon x Nice – 17h – ESPN 2

Campeonato Italiano

Lazio x Bologna – 11h – ESPN 2

Napoli x Inter de Milão – 14h – Star +

Torino x Venezia – 16h45 – Star +

Campeonato Italiano Feminino

Fiorentina x Empoli – 08h30 – Star +

Copa Escócia

Annan Athletic x Rangers – 14h30 – Star +

Campeonato Português

Braga x Paços Ferreira – 12h30 – Star +

Portimonense x Boavista – 15h – Star +

Benfica x Santa Clara – 15h – ESPN 4

Estoril x Tondela – 17h30 – Star +

Campeonato Holandês

Vitesse x PSV – 16h – Star +

Campeonato Argentino

Unión de Santa Fé x River Plate – 19h15 – ESPN 4 e Star +

Campeonato Chileno – Jogos de hoje na TV

Universidad de Chile x Antofagasta – 20h30 – Estádio TNT

Campeonato Mexicano – Jogos de hoje na TV

Atlético San Luis x Toluca – 20h – Star +

Amistoso – Jogos de hoje na TV

LDU x Aucas – 21h – Star +

