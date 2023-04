Horário do UFC hoje em Las Vegas e onde assistir a luta Song x Simon - 29/04

Diretamente de Las Vegas, no UFC Apex, a luta principal da noite no UFC hoje será entre Song Yadong e Ricky Simon na categoria peso-galo neste sábado, 29 de abril. Com muita ação dentro do octógono, o UFC Vegas 72 começa às 17h30 e vai até a madrugada, com onze lutas.

O Card Preliminar começa às 17h30, horário de Brasília, com cinco lutas. Já o Card Principal vai ser às 20h, com seis disputas em categorias diferentes.

Três brasileiros estarão no UFC hoje: Caio Borralho, Rodolfo Vieira e Marcos Pezão.

Onde vai passar o UFC hoje ao vivo

O torcedor pode assistir o UFC hoje no canal BAND e no streaming UFC Fight Pass ao vivo neste sábado para todo o Brasil. O Card Preliminar será transmitido no Fight Pass, onde só quem é cliente do serviço de streaming pode acompanhar no aplicativo. As primeiras lutas vão passar de graça no Youtube do UFC Brasil.

Já o Principal vai passar na BAND ao vivo na TV aberta, assim como o Fight Pass. É só sintonizar o canal e curtir de graça as lutas.

CARD PRELIMINAR - UFC Fight Pass e Youtube

- UFC Fight Pass e Youtube CARD PRINCIPAL - Band e UFC Fight Pass

Quem são os brasileiros no UFC Vegas 72 hoje?

Três brasileiros vão lutar no UFC Vegas 72 neste sábado: Caio Borralho, Rodolfo Vieira e Marcos Pezão, cada um em uma categoria diferente e sem disputa por cinturão.

Caio, natural de São Luís, vai enfrentar o polonês Michal Oleksiejczuk no peso-médio. O brasileiro marca 13 lutas de invencibilidade, protagonista da luta co-principal no UFC hoje.

Enquanto isso, Rodolfo Vieira irá encontrar Cody Brundage também no Card Principal e na mesma categoria. Rodolfo tem três vitórias no octógono, todas por finalização.

Para fechar, Marcos terá como adversário Waldo Cortes Acosta no peso-pesado. De Ribeirão Pires, Marcos busca a sua quarta vitória entre as últimas cinco lutas. Veterano, já enfrentou Ben Rothwell e o ex-campeão Andrei Arlovski.

Quais são as lutas do UFC?

Onze lutas estão na programação do UFC Vegas 72 neste sábado, nos Estados Unidos. São seis no Card Principal e cinco no Card Preliminar. Não tem briga por cinturão, mas as disputas promete ser acirradas dentro do octógono mais famoso do planeta.

CARD PRINCIPAL UFC - a partir das 20h

Peso-galo (até 61,2 Kg): Song Yadong x Ricky Simon

Peso-médio (até 83,9 Kg): Caio Borralho x Michal Oleksiejczuk

Peso-médio (até 83,9 Kg): Rodolfo Vieira x Cody Brundage

Peso-pena (até 65,7 Kg): Julian Erosa x Fernando Padilla

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Marcos Pezão x Waldo Cortes Acosta

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Josh Quinlan x Trey Waters

CARD PRELIMINAR UFC - a partir das 17h30

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Martin Buday x Jake Collier

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Cody Durden x Charles Johnson

Peso-galo (até 61,2 Kg): Stephanie Egger x Irina Alekseeva

Peso casado (até 63,5 Kg): Journey Newson x Marcus McGhee

Peso-galo (até 61,2 Kg): Hailey Cowan x Jamey-Lyn Horth

