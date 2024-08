UFC Abu Dhabi e onde assistir o evento de sábado ao vivo (03/08/24)

Tem UFC hoje com Umar Nurmagomedov enfrentando Cory Sandhagen na final do evento principal no UFC Abu Dhabi hoje, na Etihad Arena. O card principal do esporte começa às 13h de sábado, 3 de agosto, com transmissão ao vivo.

Que horas começa o UFC hoje?

As preliminares começam às 13h (horário de Brasília) e terão transmissão pelo UFC Fight Pass, enquanto o card principal terá início às 16h.

As três primeiras lutas do card preliminar do evento estarão disponíveis de graça no canal do UFC Brasil no Youtube em qualquer lugar do país. As disputas não serão exibidas na Band.

Card Preliminar - a partir das 13h no UFC Fight Pass e Canal GOAT no Youtube.

Card Principal - a partir das 16h no UFC Fight Pass

Cory Sandhagen x Umar Nurmagomedov

Os principais candidatos ao título do peso galo se enfrentam quando Cory Sandhagen enfrenta Umar Nurmagomedov em uma luta eliminatória de título em Abu Dhabi.

Sandhagen (17-4) ganhou títulos no kickboxing antes de fazer a transição para o MMA. "The Sandman" tem 10-3 no UFC e está em uma sequência de três vitórias consecutivas. É sua primeira luta em um ano, pois ele rompeu o tríceps direito contra Rob Font em agosto de 2023.

Umar (17-0) é primo do ex-campeão peso leve do UFC e membro do Hall da Fama Khabib Nurmagomedov. Medalhista de ouro do Combat Sambo de 2015, Nurmagomedov tem 6-0 no UFC. Ele tem sete vitórias por finalização e espera chegar a 2-0 em 2024.

Os dois deveriam lutar em 2023, mas uma lesão no ombro tirou Nurmagomedov da luta. Sandhagen enfrenta alguém que tem uma média de 4,51 quedas a cada 15 minutos. Ele tem uma média de 1,36 quedas, mas acredita que pode tornar a luta difícil para Umar, seja no chão ou no octógono.

Card do UFC completo hoje

Card principal (às 16h de Brasília)

Cory Sandhagen x Umar Nurmagomedov - peso-galo

Shara Magomedov x Michal Oleksiejczuk - peso-médio

Marlon Vera x Deiveson Figueiredo - peso-galo

Tony Ferguson x Michael Chiesa - meio-médio

Mackenzie Dern x Loopy Godinez - peso-palha feminino

Joel Alvarez x Elves Brener - peso-leve

Card preliminar (às 13h - de Brasília)

Azamat Murzakanov x Alonzo Menifield - meio-pesado

Mohammad Yahya x Kauê Fernandes - peso-leve

Shamil Gaziev x Don'Tale Mayes - peso-pesado

Guram Kutateladze x Jordan Vucenic - peso-leve

Viktoriia Dudakova x Sam Hughes - peso-palha feminino

Jai Herbert x Rolando Bedoya - peso-leve

Sedriques Dumas x Denis Tiuliulin - peso-médio