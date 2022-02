UFC hoje (26/02): onde assistir e horário neste sábado

Saiba quais são todas as lutas do UFC neste sábado, 26 de fevereiro, e onde assistir ao vivo

O UFC Vegas 49 apresenta neste sábado, 26 de fevereiro, a disputa entre Islam Makhachev e Bobby Green pela categoria peso casado pelo Card Principal no octógono do UFC Apex, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O evento, que tem início às 18h e conta com quatro brasileiros. Onde assistir o UFC hoje, o torcedor confere a seguir.

Onde assistir o UFC hoje ao vivo

O UFC Vegas 49 hoje vai passar no canal Combate, a partir das 18h, pelo horário de Brasília, para todo o Brasil somente aos assinantes.

Com narração de Rhoodes Lima, André Azevedo e comentários de Luciano Andrade, a atração apresenta o Card Preliminar, com início às seis da tarde, e o Principal a partir das 21h, pelo horário de Brasília.

As duas primeiras lutas do Card Prelimar serão transmitidas de graça através do UFC Brasil no Facebook aos internautas e também no canal SporTV 3 para os assinantes.

COMBATE – Claro TV: 240 e 740 / Sky: 190 e 590 / Vivo TV: 161 e 785 / Oi TV: 360

O que é o UFC Vegas 49?

O UFC Vegas 49 é o sexto evento da programação da temporada 2022 no esporte. O confronto principal da noite será disputado em cinco rounds entre o russo Islam Makhachev e o norte-americano Bobby Green pela categoria peso casado no UFC Apex, em Las Vegas.

Makhachev vem de nove vitórias seguidas, buscando o cinturão de todas as maneiras possíveis na categoria e mostrando-se um ótimo wrestler. Já Green aparece no octógono depois de vencer Nasrat Haqparast no UFC 271, sendo um grande boxeador.

Além da luta principal, quatro brasileiros também estarão no octógono deste sábado. Trata-se de Wellington Turman contra Misha Cirkunov na categoria peso-médio, enquanto na mesma categoria Gregory Rodrigues encara Armen Petrosyan.

Entre as mulheres, Priscila Pedrita enfrenta Ji Yeon Kim no peso-mosca, enquanto Josiane Nunes disputa com Ramona Pascual no peso-pena.

Programação de lutas do UFC hoje

O evento realizado em Las Vegas, no estado de Nevada, apresenta lutas no Card Preliminar e Principal, onde cada espaço tem as suas regras durante a pesagem e até mesmo dentro do octógono. Cada um dos Card apresenta lutas em diferentes categorias de pesos.

A pesagem é feita antes do evento para determinar o peso de cada atleta, onde eles precisam seguir à risca as normas da liga para que a luta aconteça no sábado à noite, dentro do grande evento para o público e, até mesmo na luta pelo cinturão.

A seguir, confira as lutas do UFC hoje entre os Card na programação.

CARD PRINCIPAL

Islam Makhachev x Bobby Green (Peso casado até 72,5 Kg)

Misha Cirkunov x Wellington Turman (Peso-médio até 83,9 Kg)

Ji Yeon Kim x Priscila Pedrita (Peso-mosca feminino até 56,7 Kg)

Arman Tsarukyan x Joel Alvarez (Peso-leve até 70,3 Kg)

Armen Petrosyan x Gregory Rodrigues (Peso-médio até 83,9 Kg)

CARD PRELIMINAR

Rong Zhu x Ignacio Bahamondes (Peso-leve até 70,3 Kg)

Josiane Nunes x Ramona Pascual (Peso-pena feminino até 65,7 Kg)

Terrance McKinney x Fares Ziam (Peso-leve até 70,3 Kg)

Alejandro Perez x Jonathan Martinez (Peso-pena até 65,7 Kg)

Ramiz Brahimaj x Micheal Gillmore (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

Victor Altamirano x Carlos Hernandez (Peso-mosca até 56,7 Kg)

Confira as encaradas da pesagem no UFC Vegas 49.

