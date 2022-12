Que horas é o UFC hoje: como assistir luta de Cannonier x Strickland (17/12)

Direto de Las Vegas, tem disputa acirrada no UFC hoje! O torcedor pode acompanhar a luta entre Jared Cannonier e Sean Strickland neste sábado, 17 de dezembro, na categoria peso-médio no UFC Vegas 66, o último evento da temporada 2022.

O UFC começa às 18h (Horário de Brasília) na T-Mobile Arena, em Las Vegas, com o Card Preliminar, direto do estado de Nevada, nos Estados Unidos.

Mais tarde, o Card Principal com as lutas principais da noite terão início às 21h (Horário de Brasília).

As transmissões seguem o horário de Brasília por todo o país, menos para os torcedores que moram nos estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. O horário é sempre uma hora a menos do que o Distrito Federal.

Como assistir o UFC hoje?

O canal Combate transmite as lutas do UFC hoje a partir das 18h (Horário de Brasília) ao vivo para todo o Brasil.

A emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura por valor extra na mensalidade. O torcedor deve entrar em contato com a empresa e por R$ 39,90 adquirir o pacote de canais, com toda a programação do UFC.

A transmissão do canal Combate conta com a participação de Rhoodes Lima, Ana Hissa e Luciano Andrade.

Outra opção é assistir no GloboPlay, plataforma de streaming. Porém, só está disponível para os assinantes do produto.

As duas lutas do Card Preliminar serão transmitidas de graça no Youtube do Combate, no próprio site GE e também no canal SporTV, disponível somente para assinantes da TV fechada.

Card completo do UFC hoje

Mesmo sem briga por cinturão, o UFC Vegas 66 promete grandes emoções na noite deste sábado em Las Vegas, no estado de Nevada, nos Estados Unidos.

Na categoria peso médio, os lutadores Jared Cannonier e Sean Strickland vão tomar conta do octógono mais famoso do planeta. Além disso, não tem brasileiro no Card Principal ou Preliminar neste fim de semana.

Este é o último evento do ano no UFC. Ambos os lutadores buscam a vitória, já que Cannonier é o 3º colocado no ranking da categoria e Strickland é o 7º lugar. O primeiro perdeu para o campeão Israel Adesanya, enquanto o segundo perdeu para o brasileiro Alex Poatan.

O UFC, ou Ultimate Fighting Championship, é uma organização de Artes Marciais Mista.

Confira a programação do UFC hoje.

CARD PRINCIPAL - 21h

Peso-médio (até 84,4kg): Jared Cannonier x Sean Strickland

Peso-leve (até 70,8kg): Arman Tsarukyan x Damir Ismagulov

Peso-mosca (até 57,2kg): Amir Albazi x Alessandro Costa

Peso-pena (até 66,2kg): Alex Caceres x Julian Erosa

Peso-leve (até 70,8kg): Drew Dober x Bobby Green

Peso-médio (até 84,4kg): Cody Brundage x Michal Oleksiejczuk

CARD PRELIMINAR - 18h

Peso-palha (até 52,6kg): Cheyanne Vlismas x Cory McKenna

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Jake Matthews x Matthew Semelsberger

Peso-galo (até 61,7kg): Said Nurmagomedov x Saidyokub Kakhramonov

Peso-leve (até 70,8kg): Hayisaer Maheshate x Rafa Garcia

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Bryan Battle x Rinat Fakhretdinov

Peso-mosca (até 57,2kg): David Dvorak x Manel Kape

Peso-galo (até 61,7kg): Sergey Morozov x Journey Newson

Confira como foi a pesagem dos atletas.



